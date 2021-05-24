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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS6305/00

4.8

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vakarėlis visą parą

Tęskite vakarėlį ilgiau su vandeniui atspariu, 20 val. veikiančiu „Bluetooth“ garsiakalbiu. Stiprūs bosai visus privers judėti. Garsiakalbyje yra didelės talpos baterija, todėl galite įkrauti savo išmanųjį prietaisą per USB jungtį.

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Vakarėlis visą parą

  • „Bluetooth®“

  • 30 W išėjimo galia

  • Veikia 20 valandų

  • Įdiegta išorinės baterijos funkcija

Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei

Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei

Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.

Veikia 20 val. Įdiegta išorinės baterijos funkcija

Veikia 20 val. Įdiegta išorinės baterijos funkcija

Naudojant 4400 mAH įkraunamą ličio jonų bateriją garsiakalbis veiks 20 val. ir galėsite įkrauti išmanųjį prietaisą naudodami garsiakalbio USB jungtį. Vienas pilnas baterijos įkrovimas trunką 6 val.

Klausykite garsiai. Susiekite, kad girdėtumėte erdvinį garsą

Klausykite garsiai. Susiekite, kad girdėtumėte erdvinį garsą

Du pasyvieji spinduoliai perteikia stiprius žemuosius dažnius, o garsas išlieka aiškus net esant dideliam garsumui. Norite dar didesnio vakarėlio? Susiekite su identišku garsiakalbiu, kad garsas būtų erdvinis. LED lemputės kiekviename garsiakalbio gale šviečia pagal melodiją.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

labai puiku

Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja

Argumentai už

pukus

Argumentai prieš

nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Naudojimo data 2021-04-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Naudojimo data 2021-04-24

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Argumentai už

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2021-07-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Бездротовий гучномовець

Naudojimo data 2021-07-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Бездротовий гучномовець

Naudojimo data 2021-07-09

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