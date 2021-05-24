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Tęskite vakarėlį ilgiau su vandeniui atspariu, 20 val. veikiančiu „Bluetooth“ garsiakalbiu. Stiprūs bosai visus privers judėti. Garsiakalbyje yra didelės talpos baterija, todėl galite įkrauti savo išmanųjį prietaisą per USB jungtį.
„Bluetooth®“
30 W išėjimo galia
Veikia 20 valandų
Įdiegta išorinės baterijos funkcija
Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.
Naudojant 4400 mAH įkraunamą ličio jonų bateriją garsiakalbis veiks 20 val. ir galėsite įkrauti išmanųjį prietaisą naudodami garsiakalbio USB jungtį. Vienas pilnas baterijos įkrovimas trunką 6 val.
Du pasyvieji spinduoliai perteikia stiprius žemuosius dažnius, o garsas išlieka aiškus net esant dideliam garsumui. Norite dar didesnio vakarėlio? Susiekite su identišku garsiakalbiu, kad garsas būtų erdvinis. LED lemputės kiekviename garsiakalbio gale šviečia pagal melodiją.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
dionisi
24/05/2021
Lietuva
labai puiku
Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja
Argumentai už
pukus
Argumentai prieš
nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Naudojimo data 2021-04-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Naudojimo data 2021-04-24
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Argumentai už
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2021-07-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Бездротовий гучномовець
Naudojimo data 2021-07-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS6305 Бездротовий гучномовець
Naudojimo data 2021-07-09