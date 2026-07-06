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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS7505/00

5

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Graži muzika

Paleiskite tai, ką mėgstate, per „Bluetooth“ garsiakalbį, kuris puikiai atrodo bet kurioje aplinkoje. Jis veiks 20 valandų ir skleis sodrų garsą bei šiltus žemuosius dažnius. Jame yra išorinio akumuliatoriaus funkcija, skirta telefonams krauti, o vilnos mišinio garsiakalbio audinys suteikia stilingumo.

Peržiūrėti visas naudas

Graži muzika

  • „Bluetooth®“

  • 30 W išėjimo galia

  • Veikia 20 valandų

  • Įdiegta išorinės baterijos funkcija

Tobula formos ir veikimo harmonija

Tobula formos ir veikimo harmonija

Nuo rytinės treniruotės iki pietų balkone – šis „Bluetooth“ garsiakalbis groja stilingai. Su iškiliaisiais mygtukais valdykite muzikos atkūrimą, stereosiejimą, „Bluetooth“ ir kitas funkcijas. Patogi anga garsiakalbio dirželiui, jei norite naudoti nešimo dirželį.

„Kvadrat“ garsiakalbio medžiaga. Sukurta taip, kad per ją sklistų garsas

Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.

Veikia 20 val. 4,5 val. krovimas

Veikia 20 val. 4,5 val. krovimas

Vieną kartą įkrovę klausysitės 20 val., o belaidžio veikimo nuotolis yra 20 m. Garsiakalbio įkrovimas trunka 4,5 val. per pridedamą USB-C laidą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-1679621 vaizdas

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Argumentai už

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Argumentai prieš

brak.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2023-07-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2023-07-05

30/11/2020

Polska

Polska

Spoko

Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2020-10-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2020-10-30

19/10/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny!

Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.

Argumentai už

wygląd, dźwięk

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2020-09-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2020-09-19

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Atsakomybės apribojimai

  1. IPX7 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti į iki 1 m gylį iki 30 min. Garsiakalbio medžiaga nėra atspari vandeniui, tačiau nesušlampa nuo vandens lašų.