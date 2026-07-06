30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Graži muzika
Paleiskite tai, ką mėgstate, per „Bluetooth“ garsiakalbį, kuris puikiai atrodo bet kurioje aplinkoje. Jis veiks 20 valandų ir skleis sodrų garsą bei šiltus žemuosius dažnius. Jame yra išorinio akumuliatoriaus funkcija, skirta telefonams krauti, o vilnos mišinio garsiakalbio audinys suteikia stilingumo.
„Bluetooth®“
30 W išėjimo galia
Veikia 20 valandų
Įdiegta išorinės baterijos funkcija
Nuo rytinės treniruotės iki pietų balkone – šis „Bluetooth“ garsiakalbis groja stilingai. Su iškiliaisiais mygtukais valdykite muzikos atkūrimą, stereosiejimą, „Bluetooth“ ir kitas funkcijas. Patogi anga garsiakalbio dirželiui, jei norite naudoti nešimo dirželį.
Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.
Vieną kartą įkrovę klausysitės 20 val., o belaidžio veikimo nuotolis yra 20 m. Garsiakalbio įkrovimas trunka 4,5 val. per pridedamą USB-C laidą.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Argumentai už
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Argumentai prieš
brak.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2023-07-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2020-10-30
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2020-10-30
Marcin3088
19/10/2020
Polska
Ten produkt jest idealny!
Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.
Argumentai už
wygląd, dźwięk
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2020-09-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2020-09-19
IPX7 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti į iki 1 m gylį iki 30 min. Garsiakalbio medžiaga nėra atspari vandeniui, tačiau nesušlampa nuo vandens lašų.