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Nutraukta gamyba
6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Veikia 6 + 18 val.
Laikosi tvirtai
Keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai izoliuoja. Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai laikosi už ausies krašto. Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios sportinės ausinės lieka ten, kur jų reikia.
Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios ausinės lieka savo vietoje. Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai laikosi už ausies krašto. Su mažo, vidutinio ir didelio dydžio keičiamais guminiais ausinių antgaliais ausines pritaikysite taip, kad jos tobulai tiktų ausyje.
Naudodami patogius mygtukus, galite sustabdyti grojaraštį ir atsiliepti į skambučius neliesdami išmaniojo telefono. Ausinės bus paruoštos susieti vos tik įjungus „Bluetooth“. Susiejus, įsimenamas paskutinis prietaisas, su kuriuo buvo susieta.
4.9
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Argumentai už
bt 5.0, ipx5
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbuotojas
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
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