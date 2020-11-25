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Nutraukta gamyba

7000 seriesBelaidės ausinės

TAST702BK/00

4.9
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Šioms tikrai belaidėms, į ausis įdedamoms sportinėms ausinėms prakaitas visai nebaisus. Su IPX5 atsparumo purslams ir UV valymo technologija jausitės gaiviai, kad ir kaip sunkiai sportuotumėte. Su nešiojamuoju įkrovimo dėklu klausymosi trukmė truks iki 24 val.
Peržiūrėti visas naudas

Treniruokitės laisvai.

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  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

  • Veikia 6 + 18 val.

  • Laikosi tvirtai

Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai. Patogūs ir saugūs

Keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai izoliuoja. Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai laikosi už ausies krašto. Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios sportinės ausinės lieka ten, kur jų reikia.

Tobulai izoliuoja. Puiki pasyvaus triukšmo izoliacija

Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios ausinės lieka savo vietoje. Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai laikosi už ausies krašto. Su mažo, vidutinio ir didelio dydžio keičiamais guminiais ausinių antgaliais ausines pritaikysite taip, kad jos tobulai tiktų ausyje.

Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą

Naudodami patogius mygtukus, galite sustabdyti grojaraštį ir atsiliepti į skambučius neliesdami išmaniojo telefono. Ausinės bus paruoštos susieti vos tik įjungus „Bluetooth“. Susiejus, įsimenamas paskutinis prietaisas, su kuriuo buvo susieta.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Argumentai už

bt 5.0, ipx5

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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