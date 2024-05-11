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Tikrai belaidės ausinės

TAT1138BK/00

3.5

| (4) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna

Aiškiai girdėkite garsus

Tobulai girdėkite garsus. Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse naudojami 13 mm garsiakalbiai, kad garsas būtų sodrus, o žemieji garsai – trankūs, ir DI mikrofonas aiškiam garsui skambučių metu. Jos pasižymi IPX4 atsparumu purslams ir prakaitui ir turi kišeninį įkrovimo dėklą, kad galėtumėte klausytis 15 val.

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Aiškiai girdėkite garsus

  • Gera skambučių kokybė

  • 13 mm garsiak. – trankūs bosai

  • Ergonomiškas dizainas, kad būtų patogu

  • IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

Specialiai sukurti 13 mm garsiakalbiai sodriam garsui ir galingiems žemiesiems dažniams

Girdėkite garsus taip, kaip jie ir turėtų skambėti. Šiose ausinėse naudojami specialiai sukurti 13 mm dinaminiai garsiakalbiai, suteikiantys nuostabią klausymosi patirtį. Didelė garsiakalbių galia sustiprina dinamiką ir žemuosius dažnius, todėl nepraleisite nė vieno ritmo dūžio.

Nesijaudinkite. Naudojant dėklą veikia iki 15 val.

Nesvarbu, kiek laiko trunka jūsų diena, šios ausinės visada paruoštos veikti. Jos veikia 5 val., o naudodami patogų, kišeninį įkrovimo dėklą klausysitės dar 10 val.

Su DI veikiantis mikrofonas, kad skambučiai būtų aiškūs

Neleiskite, kad aplinkiniai garsai trukdytų klausytis. Šiose ausinėse įmontuotas su DI veikiantis mikrofonas. Jam naudojamas pažangus DI algoritmas, kad filtruotų nenorimą girdėti triukšmą ir būtų užtikrinta gera skambučių kokybė. Kaskart vieni kitus girdėkite aiškiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.5

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
1

11/05/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Argumentai už

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Argumentai prieš

відсутність індикації заряду на кейсі.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Naudojimo data 2023-04-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Naudojimo data 2023-04-11

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Naudojimo data 2024-01-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Naudojimo data 2024-01-27

15/04/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Naudojimo data 2025-04-15

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Naudojimo data 2025-04-15

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