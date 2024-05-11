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TAT1138WT/00
Aiškiai girdėkite garsus
Tobulai girdėkite garsus. Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse naudojami 13 mm garsiakalbiai, kad garsas būtų sodrus, o žemieji garsai – trankūs, ir DI mikrofonas aiškiam garsui skambučių metu. Jos pasižymi IPX4 atsparumu purslams ir prakaitui ir turi kišeninį įkrovimo dėklą, kad galėtumėte klausytis 15 val.
Gera skambučių kokybė
13 mm garsiak. – trankūs bosai
Ergonomiškas dizainas, kad būtų patogu
IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
Girdėkite garsus taip, kaip jie ir turėtų skambėti. Šiose ausinėse naudojami specialiai sukurti 13 mm dinaminiai garsiakalbiai, suteikiantys nuostabią klausymosi patirtį. Didelė garsiakalbių galia sustiprina dinamiką ir žemuosius dažnius, todėl nepraleisite nė vieno ritmo dūžio.
Nesvarbu, kiek laiko trunka jūsų diena, šios ausinės visada paruoštos veikti. Jos veikia 5 val., o naudodami patogų, kišeninį įkrovimo dėklą klausysitės dar 10 val.
Neleiskite, kad aplinkiniai garsai trukdytų klausytis. Šiose ausinėse įmontuotas su DI veikiantis mikrofonas. Jam naudojamas pažangus DI algoritmas, kad filtruotų nenorimą girdėti triukšmą ir būtų užtikrinta gera skambučių kokybė. Kaskart vieni kitus girdėkite aiškiai.
3.5
iš 5
4
Atsiliepimai
demiudg
11/05/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Argumentai už
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Argumentai prieš
відсутність індикації заряду на кейсі.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Naudojimo data 2023-04-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Naudojimo data 2023-04-11
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Naudojimo data 2024-01-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Naudojimo data 2024-01-27
Kojiko
15/04/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Naudojimo data 2025-04-15
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Naudojimo data 2025-04-15
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.