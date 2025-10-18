30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
TAT2149BK/00
Mažytės, bet galingos
Dėl itin patogaus dizaino šios mažytės visiškai belaidės ausinės puikiai jaučiasi ir atrodo visą dieną! Nors jos nedidelės, mėgausitės puikiu garsu ir sodresniais žemaisiais dažniais net klausydamiesi tyliai. Išeinate? Dėklą netgi galima prisegti prie raktų žiedo.
Mažytės visiškai belaidės ausinės
Įkrovimo dėklas su raktų žiedu
Natūralus garsas. Dinaminiai žemieji dažniai
Aiškūs skambučiai
Mūsų visų laikų mažiausios visiškai belaidės į ausis įdedamos ausinės pasižymi nekrintančiu į akis dizainu, todėl puikiai laikosi ir yra patogios, net jei jas nešiojate visą dieną. Ausinės laikosi išorinėje ausies dalyje, todėl ausų antgaliai nesiskverbia į ausies kanalą. Jei reikia, kad jos laikytųsi tvirčiau, galite rinktis iš trijų dydžių silikoninių įmaučių (pridedamos).
Šios visiškai belaidės į ausis įdedamos ausinės gali būti mažos, tačiau norint išgauti geriausią garsą iš jų 10 mm garsiakalbių nereikės didinti garsumo. Kairiąja ausine arba programėle „Philips Headphones“ suaktyvinkite dinaminius žemuosius dažnius ir mėgaukitės visa mėgstamų žemųjų dažnių linijų galia net klausydamiesi tyliai.
Pokalbių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas fiksuoja jūsų balso garsą, o triukšmo mažinimo algoritmas slopina dalį aplinkos foninio triukšmo.
1.7
iš 5
3
Atsiliepimai
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Argumentai prieš
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Naudojimo data 2025-09-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Naudojimo data 2025-09-18
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Argumentai už
Kompaktní velikost
Argumentai prieš
Vypadává zvuk
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Naudojimo data 2026-07-30
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Naudojimo data 2026-07-30
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Argumentai prieš
Не се прикрепя към ухото.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Naudojimo data 2026-05-09
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Naudojimo data 2026-05-09