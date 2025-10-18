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Tikros belaidės ausinės

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Atsiliepimai

Gali būti

Juoda
Juoda
Balta
Balta

Mažytės, bet galingos

Dėl itin patogaus dizaino šios mažytės visiškai belaidės ausinės puikiai jaučiasi ir atrodo visą dieną! Nors jos nedidelės, mėgausitės puikiu garsu ir sodresniais žemaisiais dažniais net klausydamiesi tyliai. Išeinate? Dėklą netgi galima prisegti prie raktų žiedo.

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Mažytės, bet galingos

  • Mažytės visiškai belaidės ausinės

  • Įkrovimo dėklas su raktų žiedu

  • Natūralus garsas. Dinaminiai žemieji dažniai

  • Aiškūs skambučiai

Itin mažos į ausis įdedamos ausinės. Ypač patogios

Itin mažos į ausis įdedamos ausinės. Ypač patogios

Mūsų visų laikų mažiausios visiškai belaidės į ausis įdedamos ausinės pasižymi nekrintančiu į akis dizainu, todėl puikiai laikosi ir yra patogios, net jei jas nešiojate visą dieną. Ausinės laikosi išorinėje ausies dalyje, todėl ausų antgaliai nesiskverbia į ausies kanalą. Jei reikia, kad jos laikytųsi tvirčiau, galite rinktis iš trijų dydžių silikoninių įmaučių (pridedamos).

Puikus garsas net ir tyliai klausantis su „Dynamic Bass“

Puikus garsas net ir tyliai klausantis su „Dynamic Bass“

Šios visiškai belaidės į ausis įdedamos ausinės gali būti mažos, tačiau norint išgauti geriausią garsą iš jų 10 mm garsiakalbių nereikės didinti garsumo. Kairiąja ausine arba programėle „Philips Headphones“ suaktyvinkite dinaminius žemuosius dažnius ir mėgaukitės visa mėgstamų žemųjų dažnių linijų galia net klausydamiesi tyliai.

Aiškūs skambučiai. Jus tikrai išgirs

Aiškūs skambučiai. Jus tikrai išgirs

Pokalbių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas fiksuoja jūsų balso garsą, o triukšmo mažinimo algoritmas slopina dalį aplinkos foninio triukšmo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.7

iš 5

3

Atsiliepimai

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Argumentai prieš

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Naudojimo data 2025-09-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Naudojimo data 2025-09-18

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Argumentai už

Kompaktní velikost

Argumentai prieš

Vypadává zvuk

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Naudojimo data 2026-07-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Naudojimo data 2026-07-30

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Argumentai prieš

Не се прикрепя към ухото.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Naudojimo data 2026-05-09

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Naudojimo data 2026-05-09

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.