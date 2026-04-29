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Tikros belaidės ausinės

TAT2149BK/00

Tikros belaidės ausinės

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Gali būti

Juoda
Juoda
Balta
Balta

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„Philips“ ausinių programėlė

Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.

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„Philips“ ausinių programėlė

Vadovai ir dokumentacija

ES atitikties deklaracija

  • PDF fail., 856 kB
  • 18 June 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 2.4 MB
  • 18 June 2026

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