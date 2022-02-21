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Nutraukta gamyba
TAT5505BK/00
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Aktyvus triukšmo pašalinimas
Juoda
„Bluetooth®“
Šios tikros belaidės ausinės ne tik puikiai atrodo, per jas keliaudami geriau girdėsite melodijas. Hibridinis aktyvus triukšmo slopinimas sumažina išorinį triukšmą, todėl jums bus mažiau trukdoma klausytis muzikos. Naudodami budrumo režimą greitai vėl girdėsite pasaulį.
Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia galimybę valdyti klausomą muziką. Patys reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko palietumu galite perjungti iš anksto nustatytus ANC režimus.
Du mikrofonai kiekvienoje ausinėje yra nukreipti į jūsų balso garsą ir sumažina aplinkinio pasaulio keliamą triukšmą. Jei esate tylesnėje vietoje ir jums nereikia nuslopinti triukšmo kalbant, režimas „Mono“ suteikia galimybę kalbėtis tik su viena ausine.
3.0
iš 5
3
Atsiliepimai
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Argumentai už
Все
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Argumentai už
Etui
Argumentai prieš
Problem z softem
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless