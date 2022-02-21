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  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
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  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
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  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.
  • Jūsų garsas. Jūsų stilius.

Nutraukta gamyba

5000 seriesĮ ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės

TAT5505BK/00

3
| (3) Atsiliepimai
Jūsų garsas. Jūsų stilius.
Muzika ar skambučiai – šios aptakios išvaizdos tikrai belaidės ausinės puikiai veikia. Naudojant aktyvų triukšmo slopinimą nutildomas foninis triukšmas, o garsą galite individualiai nustatyti naudodami „Philips“ ausinių programą. Išimkite ausinę, kad sustabdytumėte muziką.
Peržiūrėti visas naudas

Jūsų garsas. Jūsų stilius.

  • 8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Aktyvus triukšmo pašalinimas

  • Juoda

  • „Bluetooth®“

Aptakus dizainas ir hibridinis aktyvus triukšmo slopinimas

Aptakus dizainas ir hibridinis aktyvus triukšmo slopinimas

Šios tikros belaidės ausinės ne tik puikiai atrodo, per jas keliaudami geriau girdėsite melodijas. Hibridinis aktyvus triukšmo slopinimas sumažina išorinį triukšmą, todėl jums bus mažiau trukdoma klausytis muzikos. Naudodami budrumo režimą greitai vėl girdėsite pasaulį.

„Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

„Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia galimybę valdyti klausomą muziką. Patys reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko palietumu galite perjungti iš anksto nustatytus ANC režimus.

Du mikrofonai – aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

Du mikrofonai kiekvienoje ausinėje yra nukreipti į jūsų balso garsą ir sumažina aplinkinio pasaulio keliamą triukšmą. Jei esate tylesnėje vietoje ir jums nereikia nuslopinti triukšmo kalbant, režimas „Mono“ suteikia galimybę kalbėtis tik su viena ausine.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

3

Atsiliepimai

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Argumentai už

Все

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Argumentai už

Etui

Argumentai prieš

Problem z softem

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.