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  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
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  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
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  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
  • Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti

Tikrai belaidės ausinės

TAT6908BK/00

Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti
Mėgaukitės muzika, tinklalaidėmis, pietumis. Šios iš tikrųjų belaidės triukšmą pašalinančios ausinės skleidžia puikų garsą. Su jomis individualiai pritaikysite klausymo režimus, kad būtų patogiau bendrauti akis į akį. Be to, jos labai patogios.
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Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti

  • Detalus, tikroviškas garsas

  • „Noise Canceling Pro“

  • Aiškesnio pokalbio režimas

  • Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“

Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“

Labiau įsijauskite į klausomą turinį naudodami triukšmo pašalinimo funkciją, kuri blokuoja išorinį triukšmą, kad klausytumėtės neblaškomi aplinkos. Norėdami girdėti, kas vyksta aplink, palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą. Galite reguliuoti triukšmo pašalinimo lygį arba įjungti vėjo triukšmo mažinimo funkciją naudodami „Philips“ ausinių programėlę.

Pokalbiams akis į akį skirtas aiškesnio pokalbio režimas

Pokalbiams akis į akį skirtas aiškesnio pokalbio režimas

Kalbant akis į akį, šios ausinės gali padėti geriau girdėti kitą asmenį! Tiesiog paspauskite kairiąją ausinę, kad įjungtumėte aiškesnio pokalbio režimą, arba naudokite „Philips“ ausinių programą. Spindulį formuojantys mikrofonai priima prieš jus esančio asmens balso garsą, o triukšmo pašalinimo filtrai išfiltruoja aplinkos garsus.

Asmeninis mano klausos režimas. Atlikite klausos testą programėlėje!

Asmeninis mano klausos režimas. Atlikite klausos testą programėlėje!

Paprastas „Philips“ ausinių programėlės klausos testas padeda sukurti asmeninį klausos režimą, suderintą pagal tai, kaip girdite skirtingus dažnius kiekvienoje ausyje. Tada programėlę galite naudoti bet kada keisdami individualų profilį arba reguliuodami kairiąją ir dešiniąją ausines.

Techninės savybės

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