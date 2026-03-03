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TAT6908BK/00
Detalus, tikroviškas garsas
„Noise Canceling Pro“
Aiškesnio pokalbio režimas
Aiškesnis skambučių garsas keliaujant
Labiau įsijauskite į klausomą turinį naudodami triukšmo pašalinimo funkciją, kuri blokuoja išorinį triukšmą, kad klausytumėtės neblaškomi aplinkos. Norėdami girdėti, kas vyksta aplink, palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą. Galite reguliuoti triukšmo pašalinimo lygį arba įjungti vėjo triukšmo mažinimo funkciją naudodami „Philips“ ausinių programėlę.
Kalbant akis į akį, šios ausinės gali padėti geriau girdėti kitą asmenį! Tiesiog paspauskite kairiąją ausinę, kad įjungtumėte aiškesnio pokalbio režimą, arba naudokite „Philips“ ausinių programą. Spindulį formuojantys mikrofonai priima prieš jus esančio asmens balso garsą, o triukšmo pašalinimo filtrai išfiltruoja aplinkos garsus.
Paprastas „Philips“ ausinių programėlės klausos testas padeda sukurti asmeninį klausos režimą, suderintą pagal tai, kaip girdite skirtingus dažnius kiekvienoje ausyje. Tada programėlę galite naudoti bet kada keisdami individualų profilį arba reguliuodami kairiąją ir dešiniąją ausines.
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