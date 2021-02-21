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  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
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  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
  • Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą

Nutraukta gamyba

8000 seriesĮ ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

6 Apdovanojimai

Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą
Įsijauskite į sodrų, detalų garsą arba būkite harmonijoje su supančiu pasauliu. Šios patobulintos, tikrai belaidės ausinės pasižymi aktyvaus triukšmo šalinimo ir aplinkos garsų režimais, kad kontroliuotumėte tai, ką girdite. Sudėtingas apskritas dizainas palieka įspūdį.
Peržiūrėti visas naudas

Mėkite tai, ką girdite. Mėkite išvaizdą

  • 13 mm garsiakalbiai / uždaros

  • „Bluetooth®“

  • Juoda

Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite

Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite

Kai daina nusipelno viso jūsų dėmesio, su šiomis tikrai belaidėmis ausinėmis galėsite netrukdomai įsijausti. Vienas išorinis mikrofonas ir vienas vidinis mikrofonas suderinami išoriniam triukšmui išfiltruoti. Su aplinkos garsų režimu prireikus grįšite į pasaulį.

Detalus, platus garsas ir sodrūs, galingi žemieji garsai

Detalus, platus garsas ir sodrūs, galingi žemieji garsai

Tobulai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia galingus žemuosius garsus ir kiekviena daina girdima be galo aiškiai. Jei išsiimsite ausinę, muzika bus sustabdyta. Įsidėkite ausinę atgal, ir muzika bus leidžiama toliau.

Įkrovimo dėklas. Veikia iki 24 val.

Įkrovimo dėklas. Veikia iki 24 val.

Įkrovimo dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C jungtį. Visiškai įkrautas dėklas suteikia 18 val. veikimo trukmės. Vieną kartą įkrovus ausinės veiks 6 val. (5 val. su ANC). Įkraukite jas 15 min., kad veiktų papildomą 1 valandą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-1679621
  • Award image AWARD-3620521
  • Award image AWARD-3620299
  • Award image AWARD-3620651
  • Award image AWARD-3620549
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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Argumentai už

Vse

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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