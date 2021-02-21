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Nutraukta gamyba
13 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda
Kai daina nusipelno viso jūsų dėmesio, su šiomis tikrai belaidėmis ausinėmis galėsite netrukdomai įsijausti. Vienas išorinis mikrofonas ir vienas vidinis mikrofonas suderinami išoriniam triukšmui išfiltruoti. Su aplinkos garsų režimu prireikus grįšite į pasaulį.
Tobulai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia galingus žemuosius garsus ir kiekviena daina girdima be galo aiškiai. Jei išsiimsite ausinę, muzika bus sustabdyta. Įsidėkite ausinę atgal, ir muzika bus leidžiama toliau.
Įkrovimo dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C jungtį. Visiškai įkrautas dėklas suteikia 18 val. veikimo trukmės. Vieną kartą įkrovus ausinės veiks 6 val. (5 val. su ANC). Įkraukite jas 15 min., kad veiktų papildomą 1 valandą.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Argumentai už
Vse
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke