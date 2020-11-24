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  • Belaidė laisvė
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  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
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Nutraukta gamyba

3000 seriesBelaidės ausinės su mikrofonu

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Belaidė laisvė
Su kompaktiškomis, linksmomis, į ausis įdedamomis „Bluetooth“ ausinėmis girdėsite galingą garsą ir iki 7 val. mėgausitės belaidžiu būdu klausoma muzika. Nešiojamas spendimas patogiam naudojimui.
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Galingas garsas.

Belaidė laisvė

  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

  • Veikia 7 val.

Patogumas ir pasyvi triukšmo izoliacija

Greito įkrovimo technologija

Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai baterija beveik išsikrovusi. Įkrovę vos 15 minučių, galėsite klausytis 90 min.

Magnetiniai ausų kištukai – patogus ir paprastas saugojimas

Jūsų į ausis įdedamos ausinės turi magnetinius ausų kištukus. Šis sumanus sprendimas užtikrina, jog galėsite patogiai ir paprastai laikyti. Magnetai įtaisyti kiekvieno ausies kištuko nugarėlėje taip, kad sukibtų kartu – jokių susipainiojusių laidų, rūpesčių ar vargo. Tiesiog suglauskite nugarėlėmis, sudėkite su plokščiu nesipainiojančiu laidu ir įdėkite į krepšį žinodami, kad galėsite lengvai juos rasti bet kuriuo metu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakość, cena

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Argumentai už

brze się je nosi

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Argumentai už

wygodne

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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