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Nutraukta gamyba
6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Veikia 7 val.
Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai baterija beveik išsikrovusi. Įkrovę vos 15 minučių, galėsite klausytis 90 min.
Jūsų į ausis įdedamos ausinės turi magnetinius ausų kištukus. Šis sumanus sprendimas užtikrina, jog galėsite patogiai ir paprastai laikyti. Magnetai įtaisyti kiekvieno ausies kištuko nugarėlėje taip, kad sukibtų kartu – jokių susipainiojusių laidų, rūpesčių ar vargo. Tiesiog suglauskite nugarėlėmis, sudėkite su plokščiu nesipainiojančiu laidu ir įdėkite į krepšį žinodami, kad galėsite lengvai juos rasti bet kuriuo metu.
4.7
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakość, cena
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Philips darbuotojas
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Argumentai už
brze się je nosi
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Argumentai už
wygodne
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem