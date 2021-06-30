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Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį
Pagaminta jums
Patogiai klausykitės drebinančių garsų. Su šiomis į ausis dedamomis ausinėmis pajusite tikrąją belaidžio ryšio laisvę, o mažas modelis tvirtai laikosi ausyje. Jos groja iki 12 val. ir turi mažą įkrovimo dėklą, kurį tvarkingai įsidėsite į kišenes ir krepšius.
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Pagaminta jums

  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • „Bluetooth®“

  • Juoda

Klausykitės iki 12 val. naudodami įkrovimo dėklą

Įkrovę vieną kartą galite klausytis iki 3 val. Jei išeisite su visiškai įkrautu dėklu, kelis kartus įkrovę papildomai klausysitės 9 val. Tiesiog įdėkite ausines atgal į dėklą kaskart, kai jas reikia įkrauti. Visiškas įkrovimas trunka 2 val.

Mažas ausinių dizainas.

Dėl prigludusio, lengvo dizaino klausykitės trankių garsų tikrai maloniai.

6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas, stiprūs bosai

6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

28

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

3

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakość dźwieku, cena

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Idealne

Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.

Argumentai už

Wygodne, dobra jakość dźwięku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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