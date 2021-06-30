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Nutraukta gamyba
6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda
Įkrovę vieną kartą galite klausytis iki 3 val. Jei išeisite su visiškai įkrautu dėklu, kelis kartus įkrovę papildomai klausysitės 9 val. Tiesiog įdėkite ausines atgal į dėklą kaskart, kai jas reikia įkrauti. Visiškas įkrovimas trunka 2 val.
Dėl prigludusio, lengvo dizaino klausykitės trankių garsų tikrai maloniai.
6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.
4.6
iš 5
28
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakość dźwieku, cena
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Idealne
Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.
Argumentai už
Wygodne, dobra jakość dźwięku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe