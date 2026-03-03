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TAV2000FB/00
Klasikinis dizainas, modernus garsas
FM skaitmeninis derinimas
Bluetooth® 5.4
Naudotojo keičiamas akumuliatorius
Išbandykite dėl klasikinio dizaino ir nenustokite naudoti dėl malonaus garso. Šis nešiojamas radijas sugrąžina 1950-ųjų radijo apvalų dizainą ir liečiamą garsumo reguliatorių, o jo 2,5 colio visų dažnių garsiakalbis suteikia malonų ir netikėtai galingą garsą. Tai puikus tradicijų ir inovacijų derinys.
Muzika, žinios, drama ar sportas? Kad ir ką mėgstate klausytis, šis FM radijas užtikrina kristalinio skaidrumo signalo priėmimą dėl teleskopinės antenos. Skaitmeninis derinimas leidžia labai lengvai rasti radijo stotis, be to, galite išsaugoti 20 iš anksto nustatyti radijo stočių ir priskirti du mėgstamiausius greitosios prieigos mygtukams, pažymėtiems 1 ir 2 radijo priekyje.
Šis klasikinio dizaino radijas gali daugiau nei tik transliuoti radijo programas. „Bluetooth® 5.4“ ryšys leidžia transliuoti tinklalaides, grojaraščius ir kitą turinį iš jūsų išmaniojo įrenginio į radiją. Galėsite mėgautis stabiliu ryšiu ir aukštos kokybės garsu, net jei grojaraštis transliuojamas iš telefono, kurį palikote kitoje patalpoje.
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