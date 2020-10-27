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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroNešiojamasis radijas

TAV2000FB/00

The Janet

Poezija akims ir ausims! Šis nešiojamasis namų radijas sukurtas taip, kad džiugintų išraiškinga išvaizda ir sodriu, šiltu garsu. Mėgaukitės visiškai aiškiu FM radijo garsu ir lengvai transliuokite grojaraščius: taip pat yra ausinių lizdas, kad galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.

Peržiūrėti visas naudas

The Janet

  • Klasikinis dizainas, modernus garsas

  • Skaitmeninis FM derinimas

  • Bluetooth® 5.4

  • Naudotojo keičiama baterija

Anų laikų išvaizda, šių dienų garsas

Anų laikų išvaizda, šių dienų garsas

Susidomėkite klasikiniu dizainu, o pasilikite dėl šilto garso. Šis nešiojamasis radijas atgaivina apvalainą 1950-ųjų radijo imtuvų dizainą ir apčiuopiamą garsumo reguliavimo rankenėlę, o jo 2.5” plačiajuostis garsiakalbis skleidžia šiltą ir stebėtinai galingą garsą. Tai tobulas tradicijų ir inovacijų derinys.

Skaitmeninis FM imtuvas su iki 20 išankstinių nuostatų

Skaitmeninis FM imtuvas su iki 20 išankstinių nuostatų

Muzika, naujienos, radijo spektakliai ar sportas? Kad ir ko mėgtumėte klausytis, šis FM radijas dėl teleskopinės antenos užtikrina itin aiškų signalą. Naudojant skaitmeninį derinimą, rasti stotis ypač paprasta, be to, galite išsaugoti 20 išankstinių nuostatų ir dvi mėgstamiausias stotis priskirti radijo priekyje esantiems greitosios prieigos mygtukams, pažymėtiems 1 ir 2.

Bluetooth® 5.4 stabiliam ir didesnio nuotolio ryšiui

Bluetooth® 5.4 stabiliam ir didesnio nuotolio ryšiui

Šis klasikinės išvaizdos radijas gali daugiau nei tik transliuoti radijo programas. Bluetooth® 5.4 ryšys leidžia iš išmaniojo įrenginio į radiją transliuoti tinklalaides, grojaraščius ir kitą turinį. Mėgausitės stabiliu ryšiu ir aukštos kokybės garsu, net jei grojaraštis transliuojamas iš kitame kambaryje palikto telefono.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“