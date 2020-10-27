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TAV2000FB/00
The Janet
Poezija akims ir ausims! Šis nešiojamasis namų radijas sukurtas taip, kad džiugintų išraiškinga išvaizda ir sodriu, šiltu garsu. Mėgaukitės visiškai aiškiu FM radijo garsu ir lengvai transliuokite grojaraščius: taip pat yra ausinių lizdas, kad galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.
Klasikinis dizainas, modernus garsas
Skaitmeninis FM derinimas
Bluetooth® 5.4
Naudotojo keičiama baterija
Susidomėkite klasikiniu dizainu, o pasilikite dėl šilto garso. Šis nešiojamasis radijas atgaivina apvalainą 1950-ųjų radijo imtuvų dizainą ir apčiuopiamą garsumo reguliavimo rankenėlę, o jo 2.5” plačiajuostis garsiakalbis skleidžia šiltą ir stebėtinai galingą garsą. Tai tobulas tradicijų ir inovacijų derinys.
Muzika, naujienos, radijo spektakliai ar sportas? Kad ir ko mėgtumėte klausytis, šis FM radijas dėl teleskopinės antenos užtikrina itin aiškų signalą. Naudojant skaitmeninį derinimą, rasti stotis ypač paprasta, be to, galite išsaugoti 20 išankstinių nuostatų ir dvi mėgstamiausias stotis priskirti radijo priekyje esantiems greitosios prieigos mygtukams, pažymėtiems 1 ir 2.
Šis klasikinės išvaizdos radijas gali daugiau nei tik transliuoti radijo programas. Bluetooth® 5.4 ryšys leidžia iš išmaniojo įrenginio į radiją transliuoti tinklalaides, grojaraščius ir kitą turinį. Mėgausitės stabiliu ryšiu ir aukštos kokybės garsu, net jei grojaraštis transliuojamas iš kitame kambaryje palikto telefono.
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