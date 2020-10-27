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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Nauja

RetroBluetooth® patefonas

TAV5000/10

The Stevie Pro

Leiskite muzikai skambėti su retro stiliaus Bluetooth® patefonu, kuriame įmontuoti dvikrypčiai garsiakalbiai. Stevie Pro suteikia sodresnį, aiškesnį ir erdvesnį stereofoninį garsą tiek leidžiant plokšteles, tiek transliuojant kūrinius.

Peržiūrėti visas naudas

The Stevie Pro

  • Retro dizainas, šiuolaikiškas garsas

  • 2 greičių patefonas

  • Bluetooth® 6.0

  • 2 juostų žemųjų dažnių refleksinės kolonėlės

Praeities išvaizda, šiuolaikinis garsas

Nors šis patefonas gali atrodyti kaip jūsų dėdės laikų įrenginys, sodrus, šiltas garsas ir šiuolaikinės funkcijos jį perkelia tiesiai į dabartį. Universalus dizainas puikiai tinka rašomiesiems stalams ir komodoms, be to, galite mėgautis Bluetooth® patogumu ir naudinga papildoma programėle, lydinčia jūsų vinilines plokšteles.

Sodresnis, gilesnis stereofoninis garsas. 2 juostų žemųjų dažnių refleksinės kolonėlės

The Stevie Pro tikrai moka užvesti. Integruotos 2 juostų žemųjų dažnių refleksinės kolonėlės užpildo erdvę skambiais aukštaisiais, išraiškingais vidutiniais ir giliais, galingais žemaisiais dažniais. Dinamika tiksli, garso scena plati, o galios pakanka nedidelei patalpai užpildyti.

2 greičių patefonas su diržine pavara. Aukštos kokybės komponentai

Nuo dėžėse atrastų lobių iki labiausiai branginamų riboto leidimo plokštelių – ant lieto aliuminio disko vinilines plokšteles galite sukti 33 1/3 arba 45 rpm greičiu. Aliuminio tonarmas su atsvaru ir keičiama Audio-Technica adata tiksliai seka griovelius, o automatinio sustabdymo funkcija neleidžia plokštelėms suktis pasibaigus įrašui.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ žodinis ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc.