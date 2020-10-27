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Nauja
TAV5000/10
The Stevie Pro
Leiskite muzikai skambėti su retro stiliaus Bluetooth® patefonu, kuriame įmontuoti dvikrypčiai garsiakalbiai. Stevie Pro suteikia sodresnį, aiškesnį ir erdvesnį stereofoninį garsą tiek leidžiant plokšteles, tiek transliuojant kūrinius.
Retro dizainas, šiuolaikiškas garsas
2 greičių patefonas
Bluetooth® 6.0
2 juostų žemųjų dažnių refleksinės kolonėlės
Nors šis patefonas gali atrodyti kaip jūsų dėdės laikų įrenginys, sodrus, šiltas garsas ir šiuolaikinės funkcijos jį perkelia tiesiai į dabartį. Universalus dizainas puikiai tinka rašomiesiems stalams ir komodoms, be to, galite mėgautis Bluetooth® patogumu ir naudinga papildoma programėle, lydinčia jūsų vinilines plokšteles.
The Stevie Pro tikrai moka užvesti. Integruotos 2 juostų žemųjų dažnių refleksinės kolonėlės užpildo erdvę skambiais aukštaisiais, išraiškingais vidutiniais ir giliais, galingais žemaisiais dažniais. Dinamika tiksli, garso scena plati, o galios pakanka nedidelei patalpai užpildyti.
Nuo dėžėse atrastų lobių iki labiausiai branginamų riboto leidimo plokštelių – ant lieto aliuminio disko vinilines plokšteles galite sukti 33 1/3 arba 45 rpm greičiu. Aliuminio tonarmas su atsvaru ir keičiama Audio-Technica adata tiksliai seka griovelius, o automatinio sustabdymo funkcija neleidžia plokštelėms suktis pasibaigus įrašui.
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