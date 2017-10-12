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  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta
  • Turėti gryno vandens – paprasta

Nutraukta gamyba

Ant čiaupo tvirtinamas vandens filtras

WP3811

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Turėti gryno vandens – paprasta
Kompaktiškas ir lengvai įstatomas vandens filtras, kuris išvalo vandenį šalindamas bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą bei išlaiko visus naudingus mineralus – visa tai jums garantuos „Micro Pure“ filtras.
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su „Micro Pure“ filtru

Turėti gryno vandens – paprasta

  • Micro Pure

Pašalina visas bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą

Šis „MicroPure“ filtras - tai kelių filtrų sistema, pašalinanti nešvarumus ir kvapus, norint kad geriamasis vanduo būtų švarus, saugus gerti ir skanus. Sistemą sudaro moderniosiomis technologijomis sukurta tuščiavidurė pluoštinė membrana, kurioje yra daugiau nei 520 milijardų mikro-porų, skirtų efektyviam 99,99 % visų bakterijų pašalinimui, ir grūdėta aktyvintoji anglis, pašalinanti nemalonų chloriną, blogą skonį ir kvapus. Filtras taip pat išsaugo geriamajame vandenyje esančius naudingus mineralus, gyvybiškai svarbius žmogaus sveikatai.

„Pure Protect“ įspėjimas rodo, kada reikia keisti filtrą

Modernus ir paprastas spalva koduojamas „Pure Protect“ įspėjimas itin paprastai nurodo vartotojams laiku pakeisti filtrą: kai membrana pasidaro tamsiai pilka arba rudos rūdžių spalvos, laikas keisti filtrą.

„Hi-flow“ užtikrina maksimalų 2 litrų per minutę srautą

Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WP3811 Čistička vody na kohoutek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WP3811 Čistička vody na kohoutek

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