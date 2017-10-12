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Nutraukta gamyba
Micro Pure
Šis „MicroPure“ filtras - tai kelių filtrų sistema, pašalinanti nešvarumus ir kvapus, norint kad geriamasis vanduo būtų švarus, saugus gerti ir skanus. Sistemą sudaro moderniosiomis technologijomis sukurta tuščiavidurė pluoštinė membrana, kurioje yra daugiau nei 520 milijardų mikro-porų, skirtų efektyviam 99,99 % visų bakterijų pašalinimui, ir grūdėta aktyvintoji anglis, pašalinanti nemalonų chloriną, blogą skonį ir kvapus. Filtras taip pat išsaugo geriamajame vandenyje esančius naudingus mineralus, gyvybiškai svarbius žmogaus sveikatai.
Modernus ir paprastas spalva koduojamas „Pure Protect“ įspėjimas itin paprastai nurodo vartotojams laiku pakeisti filtrą: kai membrana pasidaro tamsiai pilka arba rudos rūdžių spalvos, laikas keisti filtrą.
Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WP3811 Čistička vody na kohoutek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WP3811 Čistička vody na kohoutek