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Nutraukta gamyba
WP3961
Pure Taste
„Pure Taste“ filtras pašalina nepageidaujamą chlorą, blogą skonį ir kvapą, o taip pat didelę dalį nuosėdų iš čiaupo vandens, padarydamas vandenį švaresnį ir geresnio skonio, tinkamą gerti, gaminti maistą ir plauti vaisius bei daržoves. Be to, sidabru dengta aktyvintoji anglis neleis bakterijoms daugintis filtro viduje, suteikdama vandeniui papildomo saugumo.
Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.
Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.
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