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  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
  • Turėti geresnio skonio vandens – paprasta

Nutraukta gamyba

Keič. filtravimo elementas ant čiaupo tvirt. filtrui

WP3961

Turėti geresnio skonio vandens – paprasta
Sidabru padengtas aktyvintosios anglies filtras pagardina geriamojo vandens ir vandens, kurį naudojate maistui ruošti, skonį bei šalina chlorą ir kitus nešvarumus.
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„Pure Taste“ filtras

Turėti geresnio skonio vandens – paprasta

  • Pure Taste

„Pure Taste“ filtras užtikrins švaresnį ir geresnio skonio vandenį

„Pure Taste“ filtras pašalina nepageidaujamą chlorą, blogą skonį ir kvapą, o taip pat didelę dalį nuosėdų iš čiaupo vandens, padarydamas vandenį švaresnį ir geresnio skonio, tinkamą gerti, gaminti maistą ir plauti vaisius bei daržoves. Be to, sidabru dengta aktyvintoji anglis neleis bakterijoms daugintis filtro viduje, suteikdama vandeniui papildomo saugumo.

„Hi-flow“ užtikrina maksimalų 2 litrų per minutę srautą

Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.

Modernus „Quick Twist“ mechanizmas leis lengvai pakeisti filtrą

Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.

Techninės savybės

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