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  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
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  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims
  • Tarsi koncerto salė jūsų ausims

Nutraukta gamyba

FidelioX3 laid., ausis dengiančios ausinės atvira nugarėle

X3/00

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

9 Apdovanojimai

Tarsi koncerto salė jūsų ausims
Nuo dainininko atodūsio iki nuo pirštų girgždančio postygio – šios audiofilams skirtos ausinės su atvira nugarėle dera su plunksnos lengvumo komfortu ir tobulai suderintu garsu. Kaskart jas priglaudę prie ausų atraskite naujus aiškumo ir detalumo lygmenis.
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Sukurta audiofilams

Tarsi koncerto salė jūsų ausims

  • Pl. diap., tikr., erdv. įv. instr. gar.

  • Itin lengvas komfortas

  • Odinė / metal. aukšč. kokyb. apdaila

  • Nuimamas 3 m laidas

Sukurta išskirtiniams rezultatams

Sukurta išskirtiniams rezultatams

„Philips Fidelio X3“ ausinėse yra dvigubo sluoksnio ausų gaubteliai, slopinantys rezonansą ir vibraciją. Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad pasvirtų 15 laipsnių kampu ir atitiktų natūralią ausų geometriją, kad tikslumas esant aukštiems dažniams būtų optimalus. Rezultatas – nepriekaištingas veikimas ir išskirtinės detalės.

Pajuskite aistrą. Geriausias dizainas

Pajuskite aistrą. Geriausias dizainas

Šiose ausis uždengiančiose ausinėse ne tik girdimas įspūdingas garsas, jas dėvėdami jausitės neįtikėtinai. Lengvas, minkštas vidinis lankelis reguliuojamas, kad tobulai tiktų. Išorinis lankelis pasižymi būtinuoju svoriu, o tvirtai priglundančios plunksnos lengvumo ausų gaubtelių pagalvėlės iš „memory“ porolono sukuria tobulą sandarumą. Tobulai tinka klausantis ilgai.

Atviros nugarėlės dizainas. Plati, natūrali garso įrašymo vieta

Atviros nugarėlės dizainas. Plati, natūrali garso įrašymo vieta

Ausų gaubtelių su atvira nugarėle konstrukcija yra uždengta akustiškai atviru „Kvadrat“ garsiakalbių audiniu. Oras gali laisvai praeiti pro audinį – taip sumažinamas už diafragmos susidaręs oro slėgis ir sukuriamas užburiantis, erdvinis garsas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-1679510
  • Award image AWARD-1679621
  • Award image AWARD-3620556
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  • Award image AWARD-3620616
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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Argumentai už

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Argumentai už

Komfort

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

28/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

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