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Nutraukta gamyba
Pl. diap., tikr., erdv. įv. instr. gar.
Itin lengvas komfortas
Odinė / metal. aukšč. kokyb. apdaila
Nuimamas 3 m laidas
„Philips Fidelio X3“ ausinėse yra dvigubo sluoksnio ausų gaubteliai, slopinantys rezonansą ir vibraciją. Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad pasvirtų 15 laipsnių kampu ir atitiktų natūralią ausų geometriją, kad tikslumas esant aukštiems dažniams būtų optimalus. Rezultatas – nepriekaištingas veikimas ir išskirtinės detalės.
Šiose ausis uždengiančiose ausinėse ne tik girdimas įspūdingas garsas, jas dėvėdami jausitės neįtikėtinai. Lengvas, minkštas vidinis lankelis reguliuojamas, kad tobulai tiktų. Išorinis lankelis pasižymi būtinuoju svoriu, o tvirtai priglundančios plunksnos lengvumo ausų gaubtelių pagalvėlės iš „memory“ porolono sukuria tobulą sandarumą. Tobulai tinka klausantis ilgai.
Ausų gaubtelių su atvira nugarėle konstrukcija yra uždengta akustiškai atviru „Kvadrat“ garsiakalbių audiniu. Oras gali laisvai praeiti pro audinį – taip sumažinamas už diafragmos susidaręs oro slėgis ir sukuriamas užburiantis, erdvinis garsas.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Argumentai už
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Argumentai už
Komfort
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3