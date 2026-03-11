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Shaver 5000X series Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinis skustuvas

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Shaver 5000X seriesDrėgnojo ir sausojo skutimo elektrinis skustuvas

X5004/00

Shaver 5000X series Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinis skustuvas

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Vadovai ir dokumentacija

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 2.6 MB
  • 11 March 2026

ES atitikties deklaracija

  • PDF fail., 668.7 kB
  • 17 December 2024

Dažnai užduodami klausimai

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