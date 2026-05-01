30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Apsauginė danga „SkinGlide“
360° lanksčios galvutės
Nuo korozijos apsaugota skutimo sistema
„PowerCut“ peiliukai
Skuskitės patogiau. „SkinGlide“ apsauginis sluoksnis, kuriame yra 100 000 mikrogranulių kvadratiniame centimetre, 20 %** pagerina slydimą ant odos, padeda sumažinti trintį ir odos sudirginimą.
Visiškai lanksti skutimosi galvutė pasisuka 360°, kad išlaikytų kontaktą su oda net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Ji padeda sugauti plaukus, tuo pačiu sumažindama pernelyg didelį spaudimą odai, todėl skutimasis tampa glotnesnis ir patogesnis.
Peiliukai pagaminti iš chirurginio lygio europietiško plieno, kuris yra atsparus korozijai ir peiliukus nuo nešvarumų. Hipoalerginis plienas yra švelnus jautriai odai, todėl kasdienis skutimasis tampa patogesnis.
Supraskite produktų apžvalgas
4.7
iš 5
96
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Silvestrs7
01/05/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Labs skuveklis
Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
barticom
30/10/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt to strzał w 10 i must have!
Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.
Argumentai už
Wykonanie, precyzja, efekt końcowy
Argumentai prieš
brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Brodacz34
28/10/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Golarka Philips Skin protect
Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
palyginus su „Philips S3000“ serija
palyginti su danga be rutuliukų