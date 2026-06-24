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„Philips" pagalba

Mano „Philips“ sulčiaspaudė neveikia

„Philips“ sulčiaspaudė gali neveikti dėl kelių priežasčių. Perskaitykite mūsų patarimus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HR1922/21 , HR1922/20 , HR1919/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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