„Philips" pagalba
Mano „Philips“ sulčiaspaudė neveikia
„Philips“ sulčiaspaudė gali neveikti dėl kelių priežasčių. Perskaitykite mūsų patarimus.
Jei „Philips“ sulčiaspaudė netinkamai įjungta į elektros lizdą, ji neveiks. Įsitikinkite, kad ji tinkamai įjungta į elektros lizdą.
Jei dangtelis uždėtas neteisingai, sulčiaspaudė neveiks, nes nebus tinkamai įjungta saugos funkcija. Įsitikinkite, kad dangtelis uždėtas tinkamai.
Jei fiksatoriaus padėtis netinkama arba jis netinkamai užspaustas, sulčiaspaudė neveiks, nes nebus tinkamai įjungta saugos funkcija. Įsitikinkite, kad fiksatorius tinkamai užspaustas.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HR1922/21 , HR1922/20 , HR1919/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›