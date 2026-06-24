Negaliu sureguliuoti malūnėlio nustatymo „Philips“ espreso aparate

Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir peržiūrėkite vaizdo įrašą, kad pakoreguotumėte malūnėlio nustatymą „Philips“ espreso aparate.
Malūnėlio nustatymus galima reguliuoti tik malant kavos pupeles. Naudokite malimo nustatymo rankenėlę pupelių indo viduje. Kai kuriems aparatams gali reikėti reguliavimo rakto (maltos kavos samtelio rankenos).
Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
Išvirkite juodos kavos.
Kai malūnėlis pradeda malti, aparatuose, kuriems reikalingas įrankis, uždėkite malūnėlio reguliavimo raktą ant rankenėlės (žr. 1 pav.), tuomet rankenėlę paspauskite žemyn ir pasukite kairėn arba dešinėn. Aparatuose, kuriems nereikia jokio įrankio, ranka paspauskite rankenėlę žemyn ir pasukite kairėn arba dešinėn (žr. 2 pav.).
Pasukite daugiausia per vieną griovelį kairėn arba dešinėn, norėdami reguliuoti nustatymą. Aparate malimo nustatymas bus žymimas arba skaičiais, arba taškeliais. Mažesnis taškelis = smulkesni milteliai. Mažesnis skaičius = smulkesni milteliai
Išvirkite 2–3 kavos puodelius, kad pajustumėte skonio skirtumą. Vidinė sistema turi atitinkamai sureguliuoti malūnėlio sukimosi trukmę, kad būtų užtikrinta, jog bus sumaltas tinkamas kavos kiekis optimaliam espreso kavos puodeliui pagaminti.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP2330/10 , EP3321/40 , EP2334/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›