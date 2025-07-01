Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato
Nepavyksta išimti „Philips“ espreso aparato virimo elemento? Kad sužinotumėte, kaip tai padaryti, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį ir peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriuose nurodomos priežastys ir sprendimai.
Vykdykite toliau nurodytas instrukcijas, kad aparato virimo elemento krumpliaratis būtų nustatytas į neutralią padėtį.
Uždarykite techninės priežiūros dureles ir viską įdėkite atgal (vandens bakelį, lašų surinkimo padėklą, kavos tirščių indą).
Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad IŠJUNGTUMĖTE aparatą. Palaukite, kol nebegirdėsite jokių garsų (tai gali užtrukti 15–20 sek.).
Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad ĮJUNGTUMĖTE aparatą. Kol aparatas nebus paruoštas naudoti, neatlikite tokių veiksmų kaip, pvz., techninei priežiūrai skirtų durelių atidarymas / lašų surinkimo padėklo / vandens bakelio išėmimas.
Atidarykite techninės priežiūros dureles ir vėl bandykite išimti virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką „PUSH“ bei patraukdami virimo elementą į save.
Jei jūsų espreso aparatas veikia kalkių šalinimo režimu, virimo elemento išimti negalima. Norėdami išspręsti šią problemą, pirmiausia palaukite, kol bus baigtas kalkių nuosėdų šalinimas, tada bandykite dar kartą.
Jei šie sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekti su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP4341/51 , EP4343/51 , EP5549/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›