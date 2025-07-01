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„Philips" pagalba

Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato

Nepavyksta išimti „Philips“ espreso aparato virimo elemento? Kad sužinotumėte, kaip tai padaryti, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį ir peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriuose nurodomos priežastys ir sprendimai.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4341/51 , EP4343/51 , EP5549/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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