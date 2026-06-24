Belaidis dulkių siurblys „Philips“ greitai išsikrauna

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Jei belaidis dulkių siurblys „Philips“ per greitai išsikrauna, suraskite ant vamzdžio nurodytą savo prietaiso modelio pavadinimą ir perskaitykite toliau pateiktą mūsų straipsnį, kad sužinotumėte galimas priežastis ir sprendimus.
Skirtingų modelių dulkių siurbliai turi skirtingus galios nustatymus. Didesnis nustatymas naudoja daugiau akumuliatoriaus nei mažesnis nustatymas. Be to, dulkių siurblio veikimo trukmei gali turėti įtakos grindų tipas ir konfigūracija. Pavyzdžiui, jei naudojate tik rankinį dulkių siurblį, akumuliatoriaus energijos sąnaudos bus mažesnės nei naudojant prijungus vamzdį ir antgalį.
Kiekvieno modelio rekomenduojami įprasto kasdienio naudojimo nustatymai pateikiami toliau.
8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio didžiausias nustatymas yra „Turbo“ ir jis pasižymi labai didele siurbimo galia. Todėl veikdamas „Turbo“ nustatymu prietaisas labai greitai eikvoja baterijos energiją. Šis nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Įprastai dulkėms valyti 8000 serijos belaidžiu siurbliu „Philips“ galite rinktis nustatymą „Eco“ arba „Normal“. Toliau žiūrėkite keletą dažniausiai pasitaikančių konfigūracijų ir jų veikimo laiką, priklausomai nuo naudojamo galios nustatymo.
Viso koto (rankinio dulkių siurblio, vamzdžio ir antgalio) naudojimas, kai įjungta grindų tipo atpažinimo funkcija.
Toliau pateikiama trijų galios nustatymų veikimo trukmė (žr. 1 pav.).
„Philips SpeedPro Max“ siurblio didžiausias nustatymas yra „Turbo“ ir jis pasižymi labai didele siurbimo galia. Todėl veikdamas „Turbo“ nustatymu prietaisas labai greitai eikvoja baterijos energiją. Šis nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Siurbiant įprastą dulkių kiekį, „Philips SpeedPro Max“ turi būti nustatytas „1“ arba „2“ nustatymas.
7000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio didžiausias nustatymas yra „Turbo“ ir jis pasižymi labai didele siurbimo galia. Todėl veikdamas „Turbo“ nustatymu prietaisas labai greitai eikvoja baterijos energiją. Šis nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Įprastai dulkėms valyti 7000 serijos belaidžiu siurbliu „Philips“ galite rinktis nustatymą „Eco“ arba „Normal“. Toliau žiūrėkite keletą dažniausiai pasitaikančių konfigūracijų ir jų veikimo laiką, priklausomai nuo naudojamo galios nustatymo.
Viso koto (rankinio dulkių siurblio, vamzdžio ir antgalio) arba viso koto (rankinio dulkių siurblio, vamzdžio ir antgalio) su vandens bakeliu naudojimas, kai įjungta grindų tipo atpažinimo funkcija.
Toliau rasite šių trijų galios nustatymų veikimo laiką (žr. 1 pav.).
„Philips SpeedPro Max“ siurblio didžiausias nustatymas yra „Turbo“ ir jis pasižymi labai didele siurbimo galia. Todėl veikdamas „Turbo“ nustatymu prietaisas labai greitai eikvoja baterijos energiją. Šis nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Siurbiant įprastą dulkių kiekį, „Philips SpeedPro Max“ turi būti nustatytas „1“ arba „2“ nustatymas.
5000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio didžiausias nustatymas yra „Turbo“ ir jis pasižymi labai didele siurbimo galia. Todėl veikdamas „Turbo“ (C) nustatymu prietaisas labai greitai eikvoja baterijos energiją. Šis nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Įprastai dulkėms valyti 5000 serijos belaidžiu siurbliu „Philips“ galite rinktis nustatymą „Eco“ (A) arba „Normal“ (B). Toliau žiūrėkite keletą dažniausiai pasitaikančių konfigūracijų ir jų veikimo laiką, priklausomai nuo naudojamo galios nustatymo.
Viso koto (rankinio dulkių siurblio, vamzdžio ir antgalio) arba viso koto (rankinio dulkių siurblio, vamzdžio ir antgalio) su vandens bakeliu naudojimas.
Toliau rasite šių trijų galios nustatymų veikimo laiką (žr. 1 pav.).
„Philips SpeedPro“ siurblys turi du siurbimo galios nustatymus: „1“ ir „2“. Įprastam kasdieniam valymui rekomenduojamas „1“ nustatymas. Didžiausias nustatymas, pasižymintis didžiausia siurbimo galia, yra „2“. „2“ nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Naudojant „2“ nustatymą, akumuliatorius labai greitai išsikrauna, todėl, siurbiant įprastą dulkių kiekį, geriausia naudoti „1“ dulkių siurblio nustatymą.
3000 arba 2000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio didžiausias nustatymas yra „Turbo“ ir jis pasižymi didele siurbimo galia. Todėl veikdamas „Turbo“ nustatymu prietaisas greitai eikvoja baterijos energiją. Šis nustatymas skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Įprastai dulkėms valyti 3000 arba 2000 serijos belaidžiu siurbliu „Philips“ galite rinktis nustatymą „Eco“. Toliau žiūrėkite keletą dažniausiai pasitaikančių konfigūracijų ir jų veikimo laiką, priklausomai nuo naudojamo galios nustatymo.
3000 serija
Viso koto (rankinio dulkių siurblio, vamzdžio ir antgalio) arba rankinio dulkių siurblio, vamzdžio, antgalio ir vandens bakelio (Xc31xx) naudojimas.
Toliau rasite šių trijų galios nustatymų veikimo laiką (žr. 1 pav.).
Jei turite dulkių siurblį „SpeedPro“ arba „SpeedPro Max“, bateriją galite pakeisti „Philips“ paslaugų centre arba mūsų klientų aptarnavimo centre. Kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos adresu www.philips.com/support.
Jei turite 8000, 7000 arba 3000 serijos belaidį dulkių siurblį (ant vamzdžio neatspausdintas tekstas „SpeedPro“ arba „SpeedPro Max“), galite patys išimti įkraunamą bateriją iš prietaiso ir įsigyti naują bateriją mūsų svetainės paieškos lange ieškodami XV1797 gaminio 8000 ir 7000 serijai arba XV1633/01 gaminio 3000 serijai. Naujos baterijos 2000 serijos belaidžiams dulkių siurbliams įsigyti internetu neįmanoma. Kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos adresu www.philips.com/support.
Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio lizdo ir kad baterija yra tuščia. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių išmesdami baterijas.
Norėdami išimti įkraunamą bateriją, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC3131/01 , XC3131/61 , XC5041/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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