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„Philips" pagalba

Negaliu atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio

Jei negalite atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio, gali būti, kad tai lengvai išsprendžiama. Patikrinkite, kurį modelį turite, perskaitydami pavadinimą ant vamzdžio, ir sužinokite, kaip tai galite išspręsti patys.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC3131/01 , XC3131/61 , XC2011/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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