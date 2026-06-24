Negaliu atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio

Jei negalite atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio, gali būti, kad tai lengvai išsprendžiama. Patikrinkite, kurį modelį turite, perskaitydami pavadinimą ant vamzdžio, ir sužinokite, kaip tai galite išspręsti patys.
Bandydami atidaryti 8000 arba 7000 serijos belaidį dulkių surinkimo kibirėlį įsitikinkite, kad atlikote toliau pateiktus veiksmus.
Išjunkite prietaisą (1 pav.).
Išimkite kibirėlį paspausdami mygtuką ir laikydami prietaisą 45 laipsnių kampu (2 pav.).
Norėdami išvalyti kibirėlį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pakelkite spalvotą dalį, kad pasiektumėte kibirėlį (3 pav.). Patarimas. Jei sunku nuimti šią dalį nuo kibirėlio, patapšnokite delnu aplink kibirėlį, kad spalvota dalis šiek tiek atsilaisvintų. Pašalinti lengviausia, jei viena ranka kibirėlį laikote už apačios, o kita keliate spalvotą dalį.
Prieš įdėdami dulkių surinkimo kibirėlį atgal įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas (6–7 pav.).
Įsitikinkite, kad pirmiausia sulygiavote išsikišusią kibirėlio dalį ir tik tada ją pritvirtinote.
Norėdami sužinoti daugiau išsamių instrukcijų, peržiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Bandydami atidaryti 5000 serijos belaidį dulkių surinkimo kibirėlį įsitikinkite, kad atlikote toliau pateiktus veiksmus.
Išjunkite prietaisą (2 pav.).
Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta 3 paveikslėlyje. Išimkite dulkių surinkimo kibirėlį paspausdami atleidimo mygtuką, esantį kibirėlio apačioje. Patarimas. Išimkite dulkių surinkimo kibirėlį laikydami prietaisą vertikalioje padėtyje, kad išvengtumėte taršos išsiliejimo (4 paveikslas).
Norėdami išvalyti kibirėlį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Laikykite du mėlynus įdubusius apskritimus, esančius spalvotos dalies šone, ir iškelkite ją iš dulkių surinkimo kibirėlio (5 paveikslas).
Surinktas dulkes išpilkite į dulkių surinkimo kibirėlį virš šiukšliadėžės (6 paveikslas).
Įdėkite cikloną atgal į dulkių surinkimo kibirėlį ir patikrinkite, ar abi dalys yra vienoje linijoje (7 paveikslas).
Įstatykite dulkių surinkimo kibirėlį, pirmiausia sulygiuodami kibirėlio filtro pusę ir tik tada jį užfiksuokite šarnyru (8 paveikslas).
Jei laikote rankinio prietaiso paleidimo jungiklį, kai dulkių surinkimo kibirėlis nėra tinkamai išlygintas, jis gali įstrigti arba atsirasti netinkamoje vietoje. Tarp dulkių surinkimo kibirėlio ir rankinio prietaiso variklio dalies matysite tarpą. Norėdami tai išspręsti, tiesiog stumkite dulkių surinkimo kibirėlį link variklio, kol tarpo neliks. Prieš naudodami jėgą įsitikinkite, kad išlyginimas atliktas teisingai.
Toliau pateiktame vaizdo įraše parodysime, kaip teisingai įdėti dulkių surinkimo kibirėlį ir kaip tai išspręsti.
Bandydami atidaryti „SpeedPro (Max)“ kibirėlį įsitikinkite, kad atlikote toliau pateiktus veiksmus.
Išjunkite prietaisą.
Nuimkite kibirėlį paspausdami rankinio prietaiso atlaisvinimo mygtuką, esantį šalia dulkių surinkimo kibirėlio (1 pav.).
Nuimkite dangtį ir ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį (2–3 pav.).
Uždėkite dulkių surinkimo talpos dangtelį. Jei išgirsite spragtelėjimą, jis bus uždarytas tinkamai (4 pav.).
Įdėkite dulkių surinkimo talpą atgal. Jei išgirsite spragtelėjimą, jis bus tinkamai įdėtas (5 pav.).
Ar šie sprendimai nepadėjo išspręsti problemos? Kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos adresu www.philips.com/support.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC3131/01 , XC3131/61 , XC2011/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›