„Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais
Jei „Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais, skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip išspręsti šią problemą.
Rekomenduojame pasirinkti mažiausią belaidžio dulkių siurblio kilimų siurbimo nustatymą, ypač jei kilimai yra ilgaplaukiai. Didesni nustatymai yra labai galingi ir kilimas gali būti siurbiamas per stipriai, todėl prietaisas gali sunkiai slysti.
Tam tikru kampu „Philips“ akumuliatoriniu dulkių siurbliu gali būti sunkiau išsiurbti kilimus. Taip gali būti dėl kilimo plaukelių krypties. Jei kyla sunkumų siurbiant kilimus viena kryptimi, bandykite keisti kryptis, kol rasite padėtį, kurioje slysta geriausiai. Taip pat galite sumažinti vamzdžio pasvirimo kampą, kad antgalis lengvai slystų kilimu. Rekomenduojama kilimą siurbti plaukelių kryptimi. Taip pat galite pabandyti sumažinti galią ir laikymo aukštį.
Be dviejų didelių ratukų, esančių antgalio gale, jūsų antgalio apatiniame priekiniame kampe yra du mažesni ratukai. Reguliariai šalindami taršą aplink antgalio ratukus galite užtikrinti geriausią veikimą.
Toliau pateikta informacija taikoma tik 8000 ir 7000 serijų belaidžiams įrenginiams. Skaitmeniniame meniu įjunkite grindų tipo atpažinimo funkciją, kad geriau aptiktumėte grindų tipą.
Pastaba: pasirinkimą patvirtinkite paspausdami meniu mygtuką
Norėdami gauti išsamias instrukcijas, galite žiūrėti toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Ar šie veiksmai padėjo išspręsti problemą? Kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos adresu http://www.philips.com/support.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC3131/01 , XC3131/61 , XC5141/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›