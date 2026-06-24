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„Philips" pagalba

„Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais

Jei „Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais, skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip išspręsti šią problemą.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC3131/01 , XC3131/61 , XC5141/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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