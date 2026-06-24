Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia

Jei „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia ne tokia galinga kaip tikėtasi, gali būti keletas priežasčių. Skaitykite toliau pateiktą straipsnį ir sužinokite, kaip paprastai tai išspręsti patiems.
Kai jūsų „Philips“ dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelis ar konteineris yra pilni, siurbimo galia bus mažesnė nei įprasta:
Jei turite dulkių siurblį su maišeliu, patikrinkite, ar dulkių surinkimo maišelis yra pilnas ir, jei jis pilnas, visada pakeiskite jį nauju. Pakartotinai nenaudokite naudojimo dulkių surinkimo maišelio, nes jo poros gali užsikimšti ir sumažinti siurbimo galią. Tinkami dulkių surinkimo maišeliai visiems „Philips“ dulkių siurbliams yra „s-bag®“ dulkių surinkimo maišeliai FC8021 ir FC8022.
Jei turite dulkių siurblį be maišelio, patikrinkite, ar dulkių konteineris yra pilnas ir, jei jis pilnas, ištuštinkite jį.
Jei jūsų „Philips“ dulkių siurblys nesurenka nešvarumų, kaip tikėtasi, tai gali būti dėl užsikimšusios arba užblokuotos žarnos, vamzdžio ar antgalio. Be to, šepetys gali būti įsipainiojęs su plaukais, o tai taip pat gali sumažinti siurbimo galią, nes oras negali lengvai tekėti per prietaisą.
Patikrinkite šias dalis, ar jos nėra užkimštos, ir pašalinkite jas užkimšusius daiktus. Kadangi kiekvieno modelio valymo instrukcijos gali skirtis, prašome patikrinti savo naudotojo vadovą dėl išsamių instrukcijų.
Nešvarus filtras neleis orui tekėti per prietaisą ir gali sumažinti jo siurbimo galią.
Jūsų prietaisas turi du filtrus – variklį apsaugantį filtrą ir išmetimo filtrą:
Variklį apsaugantis filtras yra plaunamas ir turi būti valomas kas keturias ar šešias savaites arba bent kiekvieną kartą keičiant dulkių surinkimo maišelį. Rekomenduojame šį filtrą keisti kasmet.
Išmetimo filtras nėra plaunamas ir pakanka jį kasmet pakeisti.
Variklį apsaugančio filtro valymas
variklį apsaugantis filtras yra už dulkių surinkimo maišelio. Jei nuimsite dulkių surinkimo maišelio laikiklį su dulkių surinkimo maišeliu, pamatysite variklį apsaugantį filtrą. Norėdami išvalyti šį filtrą, atlikite šiuos paprastus veiksmus:
Iš prietaiso išimkite filtro dėklą ir putplasčio filtrą (žr. A1 pav.).
Norėdami naudoti šį filtrą, atlikite šiuos paprastus veiksmus.
Norėdami išvalyti ir švelniai nuplauti filtrą, kad pašalintumėte nešvarumus, patrankykite putplasčio filtrą virš šiukšliadėžės. Sutelkite dėmesį į vietas, kuriose pastebimas didesnis nešvarumų kiekis, tačiau susilaikykite nuo stipraus šveitimo, kad nesugadintumėte filtro pluoštų. Praskalaukite filtrą po tekančiu vandeniu, kol vanduo išsivalys (žr. A3 pav.).
Palaukite 24 valandas, kol putplasčio filtras visiškai išdžius (žr. A4 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (žr. A5 ir A6 pav.).
Išmetimo filtro keitimas:
Išmetimo filtras yra dulkių siurblio užpakalinėje dalyje (arba kai kuriais atvejais apačioje), už nuimamų grotelių. Šis filtras neturėtų būti plaunamas ar valomas. Optimaliam našumui užtikrinti rekomenduojame kasmet pakeisti išmetimo filtrą (žr. B pav.).
Jei turite „Philips“ dulkių siurblį be maišelio, jūsų prietaise yra dulkių konteineris. Įsitikinkite, kad prietaiso dangtis tinkamai įstatytas, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
Kai kuriuose „Philips“ dulkių siurbliuose galima nustatyti siurbimo galią.
Šis siurbimo galios nustatymas žymimas piktogramomis, panašiomis į piktogramas toliau pateiktame paveikslėlyje. Paprastai galite jas rasti ant nuotolinio valdymo pulto, rankenos ar pačio siurblio. Jei prietaise yra šis nustatymas, patikrinkite, ar nustatyta norima siurbimo galia. Jei ne, galite ją padidinti.
Jei pirmiau minėti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, nuneškite prietaisą į „Philips“ techninės priežiūros centrą arba kreipkitės į mus dėl papildomos pagalbos svetainėje http://www.philips.com/support.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XD5122/10 , XD8152/12 , XD8142/12 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›