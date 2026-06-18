„Philips" pagalba
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
Jei jūsų dantų šepetėlio galvutė nukrito, toliau pateikti problemų sprendimo patarimai gali padėti jums rasti sprendimą.
Rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą.
Jei šepetėlio galvutė nukrenta nuo rankenos, įsitikinkite, kad ji yra tinkamai pritvirtinta.
- Laikykite šepetėlio galvutę taip, kad šereliai būtų nukreipti ta pačia kryptimi kaip ir dantų šepetėlio mygtukai.
- Stipriai prispauskite šepetėlio galvutę prie dantų šepetėlio, kol pajusite lengvą spragtelėjimą.
Nedidelis tarpas tarp šepetėlio galvutės ir rankenos yra įprastas ir būtinas. Šepetėlio galvutė turi galėti judėti, kad sukurtų reikiamą vibracijos intensyvumą.
Įsitikinkite, kad šepetėlio galvutės apačioje ir aplink metalinį kotą nėra nešvarumų. Galite valyti šiltu vandeniu arba minkšta šluoste.
Rekomenduojame naudoti originalias „Philips“ šepetėlių galvutes. Neoriginalios šepetėlių galvutės gali netikti ir nukristi.
Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, gali būti vidinis dantų šepetėlio gedimas. Rekomenduojame kreiptis dėl dantų šepetėlio remonto arba keitimo.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6042/90 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›