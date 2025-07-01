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„Philips" pagalba

Įspėjamoji lemputė „Philips“ espreso aparate neišsijungia

Jei „Philips“ espreso aparate rodoma įspėjamoji lemputė ir ji neišsijungia, žr. toliau pateiktą paveikslėlį, kad sužinotumėte sprendimus.

Įspėjamoji lemputė „Philips“ espreso aparate neišsijungia

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4443/70 , EP5546/70 , EP5545/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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