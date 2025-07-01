Įspėjamoji lemputė „Philips“ espreso aparate neišsijungia

„Wi-Fi“ indikatorius išjungtas
- Kavos aparatas nėra prijungtas prie jūsų namų „Wi-Fi“ (dar nebuvo atliktas pradinis „Wi-Fi“ nustatymas).
- Aparato „Wi-Fi“ ryšys yra išjungtas.
- Namų „Wi-Fi“ ryšys neveikia tinkamai.
- Ryšys su jūsų namų „Wi-Fi“ prarastas, pvz., dėl to, kad pasikeitė namų maršrutizatorius arba pakeistas tinklo pavadinimas ar slaptažodis.
- Atstumas tarp kavos aparato ir maršrutizatoriaus yra per didelis.
„Wi-Fi“ indikatorius įjungtas
- „Wi-Fi“ nustatymas sėkmingai baigtas ir kavos aparatas prijungtas prie namų „Wi-Fi“.
„Wi-Fi“ indikatorius lieka įjungtas, kai išjungiu aparatą
- Kad būtų galima gauti naujinimus, „Wi-Fi“ modulis turi būti prieinamas, todėl „Wi-Fi“ indikatorius lieka įjungtas.
„Wi-Fi“ indikatorius mirksi
- Kavos aparatas yra nustatymo režime, kol vyksta „Wi-Fi“ nustatymo procesas. Kavos aparato mygtukai yra neaktyvūs.
- Jei aparatas jau buvo prijungtas, mirksinti lemputė rodo, kad kavos aparatas vėl jungiasi prie namų „Wi-Fi“.
- Jei aparatas buvo prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, lėtai mirksinti lemputė reiškia, kad kavos aparatas atnaujina programinę įrangą. Šis atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes ir tuo metu kavos aparato naudoti negalima.