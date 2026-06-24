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„Philips" pagalba

„Philips“ espreso aparatas nurodo šalinti kalkes po to, kai įdedu „AquaClean“ filtrą

Yra kelios priežastys, kodėl įdėjus „AquaClean“ filtrą į „Philips“ espreso aparatą jis nurodo, kad reikia iš aparato pašalinti kalkes. Galimus sprendimus pateikiame toliau. Atkreipkite dėmesį: Svarbu paminėti, kad, jei jau naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, tam tikru metu, po 8 filtravimo ciklų vis tiek reikės iš aparato šalinti kalkes.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP2330/10 , EP2331/10 , EP3349/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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