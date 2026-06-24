„Philips“ espreso aparatas nurodo šalinti kalkes po to, kai įdedu „AquaClean“ filtrą
Yra kelios priežastys, kodėl įdėjus „AquaClean“ filtrą į „Philips“ espreso aparatą jis nurodo, kad reikia iš aparato pašalinti kalkes. Galimus sprendimus pateikiame toliau. Atkreipkite dėmesį: Svarbu paminėti, kad, jei jau naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, tam tikru metu, po 8 filtravimo ciklų vis tiek reikės iš aparato šalinti kalkes.
Kai oranžine spalva pradeda šviesti „AquaClean“ filtro piktograma, ji nurodo, kad laikas pakeisti filtrą. Tol, kol ji šviečia, galite pakeisti filtrą prieš tai iš aparato nepašalinę kalkių. Jei nepakeisite „AquaClean“ vandens filtro, oranžinė lemputė galiausiai išsijungs. Tokiu atveju prieš keičiant vandens filtrą nauju reikės iš aparato pašalinti kalkes. Taip yra todėl, kad prieš pradedant naudoti „AquaClean“ filtrą, aparate neturi būti kalkių.
Kai įdėsite „AquaClean“ filtrą ir jį suaktyvinsite, „AquaClean“ lemputė pradės šviesti mėlynai, kad žinotumėte, jog „AquaClean“ vandens filtras yra aktyvus.
Jei „AquaClean“ lemputė nėra mėlyna, tai rodo, kad filtras nėra aktyvus. Jį reikia įdėti ir aktyvinti. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus arba žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą.
1. Maždaug 5 sek. purtykite filtrą. 2. Panardinkite apverstą filtrą ąsotyje šalto vandens, jį šiek tiek papurtykite / paspauskite ir palaukite, kol nebekils oro burbulai. 3. Dabar filtras paruoštas naudoti ir jį galima įdėti į vandens bakelį 4. ĮJUNKITE aparatą. 5. Vandens bakelyje uždėkite filtrą vertikaliai ant filtro jungties. Spauskite jį žemyn iki žemiausios galimos vietos. 6. Pripildykite vandens bakelį švaraus vandens iki žymos MAX ir įdėkite atgal į aparatą 7. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite „AquaClean“ filtro piktogramą, kol pradės mirksėti lemputės. 8. Po karšto vandens snapeliu padėkite dubenį ir paspauskite „start“. Iš aparato išbėgs šiek tiek šilto vandens. 9. Kai baigsite, „AquaClean“ filtro lemputės spalva pasikeis į mėlyną ir taip bus nurodyta, kad „AquaClean“ vandens filtras buvo aktyvuotas.
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP2330/10 , EP2331/10 , EP3349/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›