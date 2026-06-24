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„Philips" pagalba

Iš mano „Saeco“ espreso aparato vandens bakelio visiškai neišteka vanduo

Jei iš jūsų „Saeco“ espreso aparato vandens bakelio visiškai neišteka vanduo, taip nutinka aparate susikaupus oro, kuris blokuoja vandens tiekimą. Toliau skaitykite, kaip galite tai išspręsti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00 , SM6680/00 , SM6682/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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