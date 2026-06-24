Iš mano „Saeco“ espreso aparato vandens bakelio visiškai neišteka vanduo
Jei iš jūsų „Saeco“ espreso aparato vandens bakelio visiškai neišteka vanduo, taip nutinka aparate susikaupus oro, kuris blokuoja vandens tiekimą. Toliau skaitykite, kaip galite tai išspręsti.
Gali būti, kad vandens bakelis netinkamai įdėtas į aparatą, todėl nebus paimamas vanduo. • Jei espreso aparato vandens bakelis tvirtinamas priekyje, įsitikinkite, kad vandens bakelis iki galo pristumtas ir yra tinkamai įdėtas. Jei espreso aparato vandens bakelis tvirtinamas ant aparato viršaus, įsitikinkite, kad po vandens bakeliu nėra nešvarumų, smulkių dalelių ar kavos pupelių.
Norėdami iš espreso aparato pašalinti jame susikaupusį orą, atlikite toliau nurodytus veiksmus: 1. IŠJUNKITE aparatą 2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „AquaClean“ vandens filtrą (ar bet kokį kitą vandens filtrą) 3. Į vandens bakelį pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal į vietą 4. ĮJUNKITE aparatą. Kai aparatas kaista, pasirinkite karštą vandenį ir išpilkite 2-3 puodelius karšto vandens
Jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, atlikite šiuos papildomus veiksmus, kad įsitikintumėte, jog filtras yra paruoštas ir tinkamas naudoti: 1. 5 sek. papurtykite „AquaClean“ vandens filtrą 2. Apverskite filtrą talpoje / inde su vandeniu ir palaikykite, kol iš jo nebekils oro burbulai 3. Įdėkite filtrą atgal į vandens bakelį ir į jį pripilkite vandens 4. Iš naujo paleiskite aparatą, jį išjunkite ir vėl įjunkite 5. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2-3 puodelius karšto vandens
Atkreipkite dėmesį: Jei naudojote „AquaClean“ vandens filtrą ilgiau nei 3 mėnesius, pakeiskite filtrą, nes jis gali būti užsikimšęs.
Užsikimšus karšto vandens snapeliui, nuimkite išorinę „panarello“ / klasikinio pieno putos plaktuvo dalį ir patikrinkite, ar snapelis užsikimšęs kalkių nuosėdomis (baltos dalelės viduje ar aplink snapelį). Jei yra susikaupusių kalkių nuosėdų, naudokite tam tikrą nuosėdų šalinimo tirpalą jį pašalinti.
Jei šie sprendimai neišsprendžia problemos, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00 , SM6680/00 , SM6682/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›