Negaliu sureguliuoti malūnėlio nustatymų savo „Saeco“ espreso aparate
Norėdami sureguliuoti malūnėlio nustatymą savo „Saeco“ espreso aparate, atlikite toliau pateiktus veiksmus.
Malūnėlio nustatymus galite reguliuoti naudodami malimo nustatymo rankenėlę pupelių talpoje. Priklausomai nuo jūsų aparato tipo jums gali reikėti rakto, skirto reguliuoti (maltos kavos samtelio rankenos). 1. Padėkite puodelį po kavos pylimo snapeliu. 2. Paspauskite mygtuką „Espresso“, norėdami pagaminti espreso kavos. 3. Kai malūnėlis pradeda malti, aparatuose, kuriems reikalingas įrankis, pirmiausia uždėkite malūnėlio reguliavimo raktą ant rankenėlės (žr. 1 pav.), tuomet rankenėlę paspauskite žemyn ir pasukite kairėn arba dešinėn. Aparatuose, kuriems nereikia jokio įrankio, ranka paspauskite rankenėlę žemyn ir pasukite kairėn arba dešinėn (žr. 2 pav.). 4. Pasukite per vieną griovelį į kairę arba dešinę, norėdami reguliuoti nustatymą. Aparate malimo nustatymas bus žymimas arba skaičiais, arba taškeliais. Mažesnis taškelis = smulkesni milteliai. Mažesnis skaičius = smulkiau sumalta kava 5. Išvirkite 2–3 kavos puodelius, kad pajustumėte skonio skirtumą. SAS („Saeco“ prisitaikantis jutiklis) turi atitinkamai sureguliuoti malūnėlio sukimosi trukmę, kad būtų užtikrinta, jog bus sumaltas tinkamas kavos kiekis optimaliam espreso kavos puodeliui pagaminti.
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