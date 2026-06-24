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„Philips" pagalba

Negaliu sureguliuoti malūnėlio nustatymų savo „Saeco“ espreso aparate

Norėdami sureguliuoti malūnėlio nustatymą savo „Saeco“ espreso aparate, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00 , SM6680/00 , SM6682/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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