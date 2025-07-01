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„Philips" pagalba

Mano svečias nemato vaizdo programėlėje „Philips Avent Baby Monitor+“

Jei svečias nemato vaizdo programėlėje, vadovaukitės toliau pateiktais trikčių šalinimo patarimais, kad išspręstumėte šią problemą. 

  • Gali būti, kad svečiui vis dar reikia užregistruoti paskyrą „Philips“. Pirmiausia paprašykite svečio atsisiųsti programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ ir susikurti paskyrą. Kai svečias užregistruos savo paskyrą, išsiųskite jam kvietimą.
  • Gali būti, kad svečias, kurį ketinate pakviesti, gyvena kitame žemyne. Įsitikinkite, kad registruodamas naudotojo paskyrą svečias pasirinko tą pačią šalį kaip ir jūs.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD643/26 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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