Mano svečias nemato vaizdo programėlėje „Philips Avent Baby Monitor+“

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD643/26 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Kaip prijungti įrenginius prie „Philips AVENT Baby Monitor+“ programėlės?
Kaip pakeisti garso ir judesio jautrumo nustatymus?
Ar tėvų įrenginyje yra miego režimas?
Ar duomenys, saugomi ir perduodami mano „Philips AVENT“ prijungtu kūdikių stebėjimo įrenginiu, yra saugūs?
Ką turėčiau padaryti prieš išmesdamas (-a) kūdikio stebėjimo prietaisą?