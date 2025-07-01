Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?

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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Taip, visose „Philips Avent“ gaminių dalyse, kurios liečiasi su maistu, visiškai nėra BPA ir BPS. Tai užtikriname griežtai laikydamiesi saugos taisyklių, atlikdami atsitiktinių imčių tyrimus ir taikydami kitas kokybės kontrolės priemones.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF087/13 , SCF349/47 , SCF359/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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