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„Philips" pagalba

Kaip valyti „OneBlade“?

Reguliariai valydami „OneBlade“ po kiekvieno naudojimo, užtikrinsite jo efektyvų veikimą ir geriausią galimą skutimąsi. Norėdami išvalyti prietaisą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

  1. Kad nesugadintumėte „OneBlade“, netrenkite rankenos į kriauklę ar kietus paviršius.
  2. Nuimkite priedus nuo prietaiso ir nuo peiliuko nupūskite likusius plaukus. Įjunkite „OneBlade“ ir skalaukite peiliuką drungnu vandeniu.
  3. Priedus atskirai skalaukite po drungnu vandeniu.
Nedžiovinkite peiliuko rankšluosčiu arba servetėle. Palaukite, kol prietaisas ir jo priedai išdžius. Nebandykite pašalinti plaukus iš prietaiso aštriais daiktais, pvz., pincetu.

Daugiau informacijos apie „Philips OneBlade“ priežiūrą rasite skaitmeniniame naudotojo vadove arba susisiekite su mumis.
 
Atkreipkite dėmesį: Su prietaisu pateikiami priedai gali skirtis nuo toliau pateiktoje iliustracijoje pavaizduotų priedų. Tačiau pateiktos valymo instrukcijos taikomos visiems „OneBlade“ modeliams.
 

„OneBlade“ valymas

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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