Kaip sužinoti, ar „Philips OneBlade“ visiškai įkrautas?
Skirtingi „OneBlade“ modeliai turi skirtingus būdus, kaip pateikti informaciją apie įkrovimo būseną. Žr. toliau pateiktą informaciją, atsižvelgdami į tai, kuris aprašymas geriausiai atitinka jūsų modelį.
Pastaba: šiame straipsnyje pateikiamos rekomendacijos visiems „OneBlade“ modeliams. Atitinkamą informaciją apie savo modelį rasite paantraštėse. Jei jūsų modelis vizualiai skiriasi nuo pavaizduoto paveikslėlyje (pvz., skirtinga spalva), bet turi tas pačias savybes, informacija vis tiek taikoma.
„OneBlade“ rankenos šviečiantis žiedas mirksės, kai prietaisas įkraunamas, ir nepertraukiamai švies, kai prietaisas visiškai įkrautas. Šviesos žiedas išsijungs praėjus 30 minučių po to, kai „OneBlade“ bus visiškai įkrautas, kad būtų taupoma energija.
Prisijungę prie „Bluetooth“, programėlėje „OneBlade“ galite rasti tikslų akumuliatoriaus įkrovos lygį procentais.
Keli „OneBlade“ modeliai turi vieną LED įkrovimo indikatorių ant rankenos.
Jei LED šviečia nuolat, kai prijungiate „OneBlade“ prie maitinimo šaltinio, LED tik nurodo, kad prietaisui tiekiama energija. LED indikatorius nepasikeis, kad parodytų, jog „OneBlade“ yra visiškai įkrautas. Jei tai apibūdina jūsų „OneBlade“, žiūrėkite naudotojo vadovą, kad nustatytumėte, kiek laiko reikia įkrauti prietaisą.
Jei „OneBlade“ rankenos LED mirksi, kai prijungiate jį prie maitinimo šaltinio, jis toliau mirksės įkrovimo metu, o tada pradės nepertraukiamai šviesti, kai prietaisas bus visiškai įkrautas. LED išsijungs praėjus 30 minučių po „OneBlade“ įkrovimo, kad būtų taupoma energija.
Jei „OneBlade“ kištuke / adapteryje yra LED, prijungus prie maitinimo šaltinio LED nuolat švies ir nepasikeis, kad parodytų, jog „OneBlade“ yra visiškai įkrautas.
Jei tai apibūdina jūsų „OneBlade“, žiūrėkite naudotojo vadovą, kad nustatytumėte, kiek laiko reikia įkrauti prietaisą.
Ant „OneBlade“ rankenos esantis akumuliatoriaus įkrovimo procentas didės įkraunant. Jūsų prietaisas visiškai įkrautas, kai pasiekiama 100 %.
Jei „OneBlade“ akumuliatorius senka, prijungus jį prie maitinimo šaltinio, pradės mirksėti mažiausia įkrovos pakopa. Kai akumuliatorius įkraunamas iki 1/3, nuolat švies žemiausia pakopa, o antroji pakopa pradės mirksėti.
Ši seka tęsis, kol visos 3 pakopos nuolat švies, o tai reiškia, kad „OneBlade“ visiškai įkrautas. Įkrovus „OneBlade“, įkrovimo pakopos išsijungs praėjus 30 minučių, kad būtų taupoma energija.
Žr. naudotojo vadovą, kad sužinotumėte rekomenduojamą „OneBlade“ modelio įkrovimo laiką (paprastai 8 valandos).
Jei nesate tikri, ar „Philips OneBlade“ įkraunamas, pabandykite jį įjungti, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei neįsijungia, tai reiškia, kad jis įkraunamas.
Taip yra todėl, kad visuose „Philips OneBlade“ modeliuose yra saugos funkcija, neleidžianti jo įjungti įkrovimo metu. Taip sumažinama rizika, kad prietaisas sušlaps (pvz., naudojant drėgnam skutimuisi), kai bus prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Pastaba: jei „OneBlade“ modelyje ant rankenos yra LED arba skaitmeninis įkrovimo indikatorius, tai taip pat rodo, kad prietaisas kraunamas.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:QP4530/30 , QP1424/20 , QP6506/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›