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„Philips" pagalba

Kaip sužinoti, ar „Philips OneBlade“ visiškai įkrautas?

Skirtingi „OneBlade“ modeliai turi skirtingus būdus, kaip pateikti informaciją apie įkrovimo būseną. Žr. toliau pateiktą informaciją, atsižvelgdami į tai, kuris aprašymas geriausiai atitinka jūsų modelį.

Pastaba: šiame straipsnyje pateikiamos rekomendacijos visiems „OneBlade“ modeliams. Atitinkamą informaciją apie savo modelį rasite paantraštėse. Jei jūsų modelis vizualiai skiriasi nuo pavaizduoto paveikslėlyje (pvz., skirtinga spalva), bet turi tas pačias savybes, informacija vis tiek taikoma. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP1424/20 , QP6506/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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