Kaip valyti „Philips“ skustuvą?

Reguliariai valykite „Philips“ skustuvą, kad jis išliktų geriausios būklės ir kaskart puikiai skustų. Toliau rasite paaiškinimą, kaip tai padaryti, ir išsamesnes instrukcijas rasite su skustuvu pateiktame naudotojo vadove.
Jei „Philips“ skustuvo našumas sumažėjo, žr. toliau esantį skyrių „Kruopštus valymas“.
Šiame straipsnyje pateiktos informacijos apžvalgą rasite šiame vaizdo įraše. Įjunkite subtitrus „YouTube“, kad pamatytumėte vaizdo įrašo tekstą savo kalba.
Nors skustuvų modeliai skiriasi, visiems „Philips“ skustuvams taikomi tie patys principai. Jei reikia daugiau išsamios informacijos, skaitykite toliau.
Kad nepažeistumėte skustuvo, prieš valydami visada patikrinkite, ar jis yra atsparus vandeniui. Vandeniui atsparūs skustuvai ant rankenos turi mažo čiaupo (1 pav.) arba vonios (2 pav.) simbolius. Jei ant prietaiso rankenos yra perbrauktas čiaupas (3 pav.), jo negalima valyti vandeniu.
Prieš valydami skustuvą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
„Philips“ rekomenduoja greitai išvalyti skustuvą po kiekvieno skutimosi, kad aplink skutimo galvutes nesikauptų plaukai ir atplaišos.
Vandeniui atsparūs skustuvai: įjunkite skustuvą ir nuplaukite visą skutimo įtaisą (viršutinę skustuvo dalį) šiltu tekančiu vandeniu. Išjunkite skustuvą.
Priklausomai nuo skustuvo modelio, galite atidaryti skutimo įtaisą paspausdami atlaisvinimo mygtuką arba švelniai traukdami už viršaus. Jį atidarius galima išskalauti skutimo įtaiso vidų. Prieš skusdami palaukite, kol viskas išdžius. Toliau pateiktose iliustracijose parodyta, kaip valyti du įprastus vandeniui atsparius skustuvo modelius.
Sauso skutimo skustuvai: kai skustuvas išjungtas, pūskite į skutimo įtaiso viršų, kad pašalintumėte plaukus ir nešvarumus.
Priklausomai nuo skustuvo modelio, galite atidaryti skutimo įtaisą paspausdami atlaisvinimo mygtuką arba švelniai traukdami už viršaus. Jį atidarius galima išvalyti skutimo įtaiso vidų. Tai galite padaryti naudodami su skustuvu pateiktą valymo šepetėlį arba švarų minkštą teptuką (ar panašų).
Jei turite „SmartClean“ sistemą arba skustuvui „Philips“ skustuvui skirtą „Quick Clean Pod“, po kiekvieno skutimosi galite jį išvalyti. Naudojant valymo sistemą, pakeičiami įprasti valymo veiksmai, nurodyti pirmiau pateiktame skyriuje.
Tačiau kas mėnesį vis tiek reikia kruopščiai valyti (žr. toliau pateiktą informaciją).
„Philips“ rekomenduoja kruopščiai valyti skustuvą bent kartą per mėnesį arba kai sumažėja skutimo efektyvumas. Norėdami kruopščiai išvalyti skustuvą, turite nuimti skutimo galvutes.
Toliau rasite iliustracijų, kuriose parodyta, kaip nuimti ir valyti dviejų populiarių tipų „Philips“ skutimo galvutes. Žr. dažnai užduodamų klausimų skyriuje esantį klausimą „Kaip nuimti „Philips“ skustuvo skutimo galvutes?“ arba naudotojo vadovą, kuriame rasite išsamias skustuvo instrukcijas.
Vandeniui atsparūs skustuvai: nuėmus skutimo galvutes, peiliukus ir apsaugas galite valyti atskirai. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas peiliukas ir apsauga sudaro unikalų rinkinį, todėl stenkitės jų nesumaišyti. Išvalę, palaukite, kol visos dalys išdžius, ir tik tada nusiskuskite.
Sauso skutimo skustuvai: naudokite pridedamą valymo šepetėlį (ar kitą minkštą, švarų šepetėlį), kad nuvalytumėte skutimo galvutes jas nuėmę. Nuimkite peiliuką nuo apsaugos ir pašalinkite visus matomus plaukus. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas peiliukas ir apsauga sudaro unikalų rinkinį, todėl stenkitės jų nesumaišyti.
Norėdami turėti ypač higienišką skustuvą, galite naudoti „Philips“ UV spindulių įkroviklį ir UV spindulių kubą kartu su reguliariu ir kruopščiu valymu (kaip aprašyta pirmiau pateiktuose skyriuose).
Prieš naudodami UV spindulių priedus, leiskite skustuvui išdžiūti.
Pastaba: UV spindulių įkroviklis ir UV spinduliai suderinami tik su konkrečiais skustuvo modeliais. Šie priedai padeda pašalinti bakterijas iš skustuvo, bet nėra skirti valymui pakeisti.
Jei jūsų „Philips“ skustuve yra spyruoklinis kirptuvas arba užspaudžiami priedai, pvz., koreguojamasis kirptuvas, barzdos formavimo prietaisas arba nosies plaukų kirptuvas, juos visus galima plauti po šiltu tekančiu vandeniu.
Prieš naudodami leiskite priedams išdžiūti.
Patarimas. Norėdami, kad veiktų optimaliai, kas šešis mėn. sutepkite spyruoklinio kirptuvo dantukus lašeliu mineralinės alyvos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:X9002/10 , S591/05 , XP9201/33 .