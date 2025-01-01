Kurie „Philips“ skustuvai suderinami su „Quick Clean Pod“?

30 dienų grąžinimas
Visus „Philips“ skustuvus su maža anga trijų penkiakampių skutimo galvučių centre (1 pav.) galima valyti naudojant „Philips Quick Clean Pod“ (2 pav.).
Tačiau ne visuose skustuvuose yra automatinė valymo programa. Jei norite sužinoti, ar jūsų skustuve yra tokia programa, laikykite skustuvą apverstą ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Jei skustuvas nesuderinamas su „Quick Clean Pod“, visus vandeniui atsparius „Philips“ skustuvus galima valyti šaltu arba šiltu vandeniu iš čiaupo. Patikrinkite, ar skustuvo galinėje dalyje nėra mažos čiaupo arba dušo / vonios piktogramos. Jei yra viena iš šių piktogramų, skustuvą galite valyti po tekančiu vandeniu.
