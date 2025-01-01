GaminiaiPalaikymas

Kurie „Philips“ skustuvai suderinami su „Quick Clean Pod“?

Visus „Philips“ skustuvus su maža anga trijų penkiakampių skutimo galvučių centre (1 pav.) galima valyti naudojant „Philips Quick Clean Pod“ (2 pav.).

Tačiau ne visuose skustuvuose yra automatinė valymo programa. Jei norite sužinoti, ar jūsų skustuve yra tokia programa, laikykite skustuvą apverstą ir paspauskite maitinimo mygtuką.

  • Jei skustuvo ekrane rodoma animacija su trimis lašeliais, jūsų skustuvas turi automatinę valymo programą ir automatiškai išsijungs, kai programa bus baigta.
  • Jei nėra animacijos su trimis lašeliais, skustuvas neturi automatinio valymo programos. Jį vis tiek galima valyti naudojant „Quick Clean Pod“, tačiau jis nesivadovaus konkrečiu valymo ciklu, todėl, kai jis bus švarus, skustuvą reikia išjungti rankiniu būdu.

Jei skustuvas nesuderinamas su „Quick Clean Pod“, visus vandeniui atsparius „Philips“ skustuvus galima valyti šaltu arba šiltu vandeniu iš čiaupo. Patikrinkite, ar skustuvo galinėje dalyje nėra mažos čiaupo arba dušo / vonios piktogramos. Jei yra viena iš šių piktogramų, skustuvą galite valyti po tekančiu vandeniu. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: X9002/10 , XP9201/33 , XP9400/31 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

