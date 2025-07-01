GaminiaiPalaikymas

Sveikas gyvenimo būdas prasideda čia. Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kurie prietaisai yra suderinami su programa „Sonicare“ ir (arba) „Sonicare for Kids“?

Programėlė „Philips Sonicare“ prieinama daugelyje išmaniųjų telefonų, jei operacinė sistema atitinka toliau nurodytus minimalius reikalavimus.

„Android“: „Android 12“ ir naujesnė versija
„Apple“: „iOS 17“ ir naujesnė versija

Programa „Philips Sonicare for Kids“ prieinama daugelyje išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, jei operacinė sistema atitinka toliau nurodytus minimalius reikalavimus. 

„Android“: „Android 8“ ir naujesnė versija
„Apple“: „iOS 12“ ir naujesnė versija 

Įrenginiai, kurie buvo nulaužti, nepalaikomi nė vienoje programoje. Taip pat nepalaikomi ir „Huawei“ prekės ženklo įrenginiai, nepriklausomai nuo jų operacinės sistemos.

Programą galite atsisiųsti apsilankę „Google Play“ parduotuvėje arba „Apple iOS“ parduotuvėje. 

 

 

 

 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX7429/03 , HX7411/01 , HX7420/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis