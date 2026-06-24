Kaip pakeisti „Philips“ epiliatoriaus greičio nustatymus?
Yra dvi galimos greičio nustatymų parinktys. Galite pasirinkti mažo greičio arba didelio greičio nustatymą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką arba slinkdami greičio nustatymo slankiklį į viršų.
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką vieną kartą, „Philips“ epiliatorius pradės veikti dideliu greičiu (II nustatymas). Jei dar kartą paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką, greičio nustatymas pasikeis į lėtą (I nustatymas). Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką trečią kartą, epiliatorius išsijungs.
Pastaba. Epiliatoriuje „Essential“ yra 2 greičio nustatymai. Naudojant skutimo galvutę galima nustatyti tik 1 greičio nustatymą. Šis nustatymas geriausiai tinka skusti.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:BRE719/00 , BRE711/00 , BRE709/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›