GaminiaiPalaikymas

Sveikas gyvenimo būdas prasideda čia. Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kodėl mano prietaisas įkraunamas ilgiau, nei tikėtasi?

Apskaičiuotas prietaiso įkrovimo laikas pagrįstas įkrovimu naudojant 5 V ir ne mažiau kaip 1 A USB adapterį. Dauguma USB adapterių suteikia pakankamai energijos, kad prietaisas būtų įkrautas per nurodytą laiką. Jei naudojamas mažesnės galios adapteris, įkrovimas gali užtrukti ilgiau.

Siekiant užtikrinti tinkamą įkrovimo laiką, rekomenduojame naudoti 5 V, 1 A USB adapterį.

Dar neturite tokio adapterio? Iš „Philips“ galite įsigyti tinkamą adapterį (pvz., HQ87 IPX4 USB adapterį) per www.philips.com/support.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HS9980/15 , HS7980/15 , HS5980/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis