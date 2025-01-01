„Philips" pagalba
Kodėl mano prietaisas įkraunamas ilgiau, nei tikėtasi?
Apskaičiuotas prietaiso įkrovimo laikas pagrįstas įkrovimu naudojant 5 V ir ne mažiau kaip 1 A USB adapterį. Dauguma USB adapterių suteikia pakankamai energijos, kad prietaisas būtų įkrautas per nurodytą laiką. Jei naudojamas mažesnės galios adapteris, įkrovimas gali užtrukti ilgiau.
Siekiant užtikrinti tinkamą įkrovimo laiką, rekomenduojame naudoti 5 V, 1 A USB adapterį.
Dar neturite tokio adapterio? Iš „Philips“ galite įsigyti tinkamą adapterį (pvz., HQ87 IPX4 USB adapterį) per www.philips.com/support.
