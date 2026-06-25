Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?

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Perskaitykite toliau esantį straipsnį, kad sužinotumėte „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos modelį ir kaip tinkamai šalinti kalkių nuosėdas.
Rankinis garintuvas:
norėdami sužinoti „Philips“ rankinio garintuvo modelį ir laikytis toliau nurodytos tinkamos kalkių šalinimo procedūros, galite perskaityti naudotojo vadovą arba ieškoti modelio numerio po vandens bakeliu, užpakalinėje rankenos pusėje arba po garintuvo antgaliu (žr. A ir B pav.). Modelių numerių pavyzdžiai: STH7030/10, GC801/10.
Garintuvas su stovu:
norėdami sužinoti „Philips“ garintuvo su stovu modelį ir laikytis toliau nurodytos tinkamos kalkių šalinimo procedūros, galite perskaityti naudotojo vadovą arba ieškoti modelio numerio po garintuvo su stovu pagrindu (žr. C pav.). Modelių numerių pavyzdžiai: STE3170/80, GC482/27.
Laikui bėgant prietaise gali atsirasti kalkių nuosėdų. Kuo kietesnis vanduo yra jūsų vietovėje, tuo greičiau kaupiasi ir kietėja kalkių nuosėdos. Kas 1–2 mėn. šalindami kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo, išvengsite rudų dėmių, rudo vandens ir vandens pratekėjimo. Reguliariai valant užtikrinamas didžiausias garų kiekis ir pailgėja prietaiso tarnavimo laikas.
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „StyleTouch Pure“ (GC440, GC442), 8000 serijai (GC800, GC801, GC810).
Pastaba. Kalkes iš drabužių garintuvo reikia šalinti maždaug kartą per mėnesį. Jei vanduo jūsų vietovėje labai kietas, tai reikėtų daryti dažniau.
Toliau pateikta informacija taikoma tik: 7000 serijai (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Pastaba. Reguliariai naudojant prietaisą, kalkes iš drabužių garintuvo reikėtų pašalinti maždaug kartą per mėnesį. Jei vanduo jūsų vietovėje labai kietas, tai reikėtų daryti dažniau.
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „All-in-One“ 8600 serija (AIS8540) | „All-in-One“ 8000 serija (GC628, GC629) | „ProTouch“ (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | „ProTouch 2-in-1“ (GC617, GC618).
Dėl patentuotos „Philips“ variklio konstrukcijos nereikia iš prietaiso šalinti kalkių nuosėdų. Kalkių nuosėdos automatiškai pašalinamos ir laikomos prietaiso pagrindo viduje. Specialiai suprojektavome šią erdvę kalkių nuosėdoms kaupti, kad jums nereikėtų nieko daryti.
Galite garinti kiek tik norite naudodami įprastą vandentiekio vandenį arba distiliuotą / demineralizuotą vandenį, jei gyvenate vietovėje, kurioje vanduo yra kietas (galite naudoti 50 % demineralizuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu).
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „DailyTouch“ (GC502, GC503, GC504, GC506).
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „EasyTouch“ (GC48x, GC499, GC50x), „EasyTouch Plus“ (GC51x, GC52x), „ComfortTouch“ (GC55x), „ComfortTouch Plus“ (GC558), „ComfortTouch Advanced“ (GC57x), 3000 serijai (STE31xx).
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „CompactTouch“ (GC410, GC420, GC430).
Pastaba. Naudojant reguliariai, iš drabužių garintuvo kalkes reikia pašalinti kas 2 savaites.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3160/30 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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