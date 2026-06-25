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„Philips" pagalba

Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?

Perskaitykite toliau esantį straipsnį, kad sužinotumėte „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos modelį ir kaip tinkamai šalinti kalkių nuosėdas.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3160/30 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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