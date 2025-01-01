Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?

30 dienų grąžinimas
Gamybos proceso metu „Philips“ į besisukantį metalinį kaištį po daugelio plaukų kirpimo mašinėlių, „Multigroomer“ kirptuvų ir barzdos kirptuvų pjovimo elementu prideda šiek tiek balto tepalo.
Šis tepalas turi būti ten ir yra skirtas išlaikyti kaištį suteptą visą prietaiso naudojimo laiką.
Atkreipkite dėmesį:
Žr. toliau pateiktą vaizdą kaip pavyzdį.
