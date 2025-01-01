GaminiaiPalaikymas

Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?

Gamybos proceso metu „Philips“ į besisukantį metalinį kaištį po daugelio plaukų kirpimo mašinėlių, „Multigroomer“ kirptuvų ir barzdos kirptuvų pjovimo elementu prideda šiek tiek balto tepalo.

Šis tepalas turi būti ten ir yra skirtas išlaikyti kaištį suteptą visą prietaiso naudojimo laiką.

Atkreipkite dėmesį:

  • Siekdami užtikrinti optimalų prietaiso veikimą, šio tepalo nenuvalykite.
  • Nereikia papildomai sutepti kaiščio.
  • Tepalas gali atlaikyti įprastą prietaiso valymą.

Žr. toliau pateiktą vaizdą kaip pavyzdį.

