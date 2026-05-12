Ką galiu naudoti USB „Philips“ gaminiams įkrauti?

Jei įkraunate „Philips“ gaminį drėgnoje aplinkoje (pvz., vonios kambaryje), visada naudokite IPX4 adapterį, kad būtų užtikrintas saugus įkrovimas. IPX4 reiškia, kad adapteris atsparus purslams.
Nepriklausomai nuo to, kokį adapterį pasirinksite, įsitikinkite, kad jis atitinka toliau pateiktus reikalavimus (ši informacija paprastai bus išspausdinta ant paties adapterio).
Įėjimo įtampa: 100–240 V.
Išėjimo įtampa: 5 V.
Galios išėjimas: 1 A arba daugiau
Vandens sandarumas: IPX4* drėgnoje aplinkoje.
Patvirtinimo ženklas: atitinkamas jūsų šalies patvirtinimo / sertifikavimo ženklas (pvz., CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, ir kt.)
Svarbu: naudojant nesertifikuotą adapterį gali kilti pavojus ar galima sunkiai susižaloti. Prieš valydami gaminį vandeniu, visada atjunkite jį nuo adapterio.
*Patarimas: raidė „X“ ženkle IPX4 yra vietos rezervavimo ženklas, o kitas skaitmuo gali būti jo vietoje (pvz., IP24 arba IP44) adapterio aprašyme. Kol antrasis skaitmuo po „IP“ yra „4“, adapteris klasifikuojamas kaip atsparus purslams.