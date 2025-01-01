GaminiaiPalaikymas

Sveikas gyvenimo būdas prasideda čia. Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Pakaitinio dantų šepetėlio naudojimo pradžia

Dėkojame, kad palaikote „Sonicare“.

Vertiname jūsų kantrybę ir norime, kad jaustumėte mūsų rūpestį. Siekdami ištaisyti padėtį, išsiuntėme jums visiškai naują „Sonicare“ dantų šepetėlį, kuris pakeis sugedusįjį. Norėdami rasti konkrečiam modeliui skirtą palaikymo informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Vertiname, kad esate „Sonicare“ bendruomenės narys.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX7421/01 .

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis