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Visos serijos

  • Energy Label Europe D
    Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Energy Label Europe D
    Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“

MonitorLCD monitorius su „SmoothTouch“

222B9T/00

Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
Tvirtas, vandeniui ir dulkėms atsparus, jutiklinis ekranas, skirtas laisvai pritaikyti naudoti bet kur, su lankstomu stovu, kad tilptų reikiamu kampu. Paprastas ir intuityvus naudojimas su įvairiomis programomis labai padidina našumą.
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Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“

  • „B Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„SmoothTouch“ ekranas – natūralus, sklandus lytėjimo atsakas

„SmoothTouch“ ekranas – natūralus, sklandus lytėjimo atsakas

Šiame „Philips“ ekrane naudojama numatoma talpinė 10 taškų jutiklinė technologija, skirta sklandžiai reaguoti. Galite iki galo naudotis naujomis, programomis grįstomis lietimo galimybėmis ir atgaivinti senesnes programas. Aklai rinkite tekstą naudodami 10 pirštų arba su draugais žaiskite įdomius interaktyvius žaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir padidinkite produktyvumą bei našumą.

Priekinis monitoriaus paviršius atitinka IP65 atsparumo vandeniui ir dulkėms standartą

Priekinis monitoriaus paviršius atitinka IP65 atsparumo vandeniui ir dulkėms standartą

Būnant neidealioje aplinkoje jums reikia monitoriaus, kuris yra atsparus aplinkoje pasitaikantiems vandens purslams ir dulkėms. Tarptautiniame standarte IEC/EN 60529 apibrėžtas apgaubais užtikrinamos apsaugos (IP) vertinimas, naudojamas elektrinių gaubtų sandarinimo, kad į juos nepatektų pašaliniai daiktai ir drėgmė, efektyvumo lygiams nustatyti. Šis „Philips“ ekranas atitinka tarptautinį atsparumo vandeniui ir dulkėms IP vertinimą, jis atsparus vandens purslams ir dulkėms, kurių yra aplinkoje.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  2. Pirštinės medžiaga ir storis: nitrilas (0,15 mm), medvilnė (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Žr. „SmoothTouch“ naudotojo vadove, norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip operacinės sistemos palaiko lietimo funkciją.

  4. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  5. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  6. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.