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Monitor LCD monitorius su „SmoothTouch“

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MonitorLCD monitorius su „SmoothTouch“

222B9T/00

Monitor LCD monitorius su „SmoothTouch“

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 222B9T
  • ZIP fail., 9.5 kB
  • 18 April 2019

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 222B9T
  • ZIP fail., 9.5 kB
  • 18 April 2019

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 101.2 kB
  • 9 June 2023

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 4.9 MB
  • 27 December 2024

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