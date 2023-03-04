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226E9QHAB/00
Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas
Šis stilingas, blizgus monitorius išsiskiria geriausiu vaizdu, kuriam nėra ribų. Su šiuo plataus vaizdo ekranu mėgausitės tokia pačia ryškaus ir aiškaus vaizdo kokybe iš bet kokio žiūrėjimo kampo. Su mirgėjimą mažinančia funkcija po ilgo naudojimo akys bus mažiau pavargusios.
„E Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Akcijos dalis
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Argumentai už
Ár értek arány.
Argumentai prieš
Nincs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QHAB LCD monitor
Naudojimo data 2023-02-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QHAB LCD monitor
Naudojimo data 2023-02-04
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.