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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

226E9QHAB/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas

Šis stilingas, blizgus monitorius išsiskiria geriausiu vaizdu, kuriam nėra ribų. Su šiuo plataus vaizdo ekranu mėgausitės tokia pačia ryškaus ir aiškaus vaizdo kokybe iš bet kokio žiūrėjimo kampo. Su mirgėjimą mažinančia funkcija po ilgo naudojimo akys bus mažiau pavargusios.

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Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas

  • „E Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Sklandus žaidimas be pastangų su „AMD FreeSync™“ technologija

Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Itin siauras kraštelis sukuria vientiso ekrano įspūdį

Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Argumentai už

Ár értek arány.

Argumentai prieš

Nincs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QHAB LCD monitor

Naudojimo data 2023-02-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QHAB LCD monitor

Naudojimo data 2023-02-04

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.