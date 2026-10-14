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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

226E9QSB/00

Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas

Šis stilingas, blizgus monitorius išsiskiria geriausiu vaizdu, kuriam nėra ribų. Su šiuo plataus vaizdo ekranu mėgausitės tokia pačia ryškaus ir aiškaus vaizdo kokybe iš bet kokio žiūrėjimo kampo. Su mirgėjimą mažinančia funkcija po ilgo naudojimo akys bus mažiau pavargusios.

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Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas

  • „E Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su foniniu apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Aplinkai nekenksmingos medžiagos atitinka pagrindinius tarptautinius standartus

„Philips“ įsipareigojo naudoti ekologiškas, aplinkai nekenksmingas medžiagas visame savo monitorių asortimente. Visos plastikinės korpuso dalys, metalinės pagrindo dalys ir pakuotės iš 100 % perdirbamos medžiagos. Kai kuriuose atskiruose modeliuose mes panaudojame iki 65 % pakartotinai perdirbto plastiko. Griežtai laikantis RoHS standartų smarkiai sumažintas toksiškų medžiagų, pavyzdžiui, švino, naudojimas arba jų visiškai atsisakoma. Gyvsidabrio kiekis monitoriuose su CCFL foniniu apšvietimu buvo smarkiai sumažintas, o monitoriuose su LED foniniu apšvietimu jis visiškai nebenaudojamas.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  3. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.