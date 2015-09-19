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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

226V4LAB/00

4.4

| (5) Atsiliepimai

Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

Mėgaukitės gyvu LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su stereogrsiakalbiais ir „SmartControl“ apšvietimu!

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su stereogarsiakalbiais

Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

  • „V Line“

  • 21,5 in (54,6 cm)

Maži matmenys sutaupo vietos

16:9 „Full HD“ ekranas – geriausi įspūdžiai žiūrint

„Full HD“ ekranas turi plačiaformatę 1920 x 1080p raišką. Tai aukščiausia HD šaltinio raiška su geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Jis orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų konsolės. Signalų apdorojimas yra pagerintas, kad palaikytų šią kur kas aukštesnę signalo kokybę ir raišką. Jis sukuria puikų, nemirgantį progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra neįtikėtinai šviesus ir spalvotas.

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Naudojimo data 2018-04-22

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Naudojimo data 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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