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226V4LAB/00
Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
Mėgaukitės gyvu LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su stereogrsiakalbiais ir „SmartControl“ apšvietimu!
„V Line“
21,5 in (54,6 cm)
„Full HD“ ekranas turi plačiaformatę 1920 x 1080p raišką. Tai aukščiausia HD šaltinio raiška su geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Jis orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų konsolės. Signalų apdorojimas yra pagerintas, kad palaikytų šią kur kas aukštesnę signalo kokybę ir raišką. Jis sukuria puikų, nemirgantį progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra neįtikėtinai šviesus ir spalvotas.
„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.
4.4
iš 5
5
Atsiliepimai
Józef
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Naudojimo data 2018-04-22
Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Naudojimo data 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri